مبابي يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد

مبابى، كشفت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي مليان مبابى لاعب فريق باريس سان جيرمان اقترب من الانتقال إلى نادى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وربطت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية أن مبابى اقترب من الانتقال الى نادي ريال مدريد وفقا لتصريحات الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد الذي وجه رسالة رسالة إلى كيليان مبابي خلال حديثه عبر بودكاست شقيقه باستخدام لقب اللاعب الفرنسي المشهور "دوناتيلو" أحد سلاحف النينجا، بسبب التشابه المزعوم بينه وبين شخصية مسلسل الرسوم المتحركة الشهير.

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وواصل كروسا لدى كلب جديد لكن ماذا سيحدث مع السلاحف؟ لم أنساها لكنها لم تصل بعد، وهي لا تزال تخطط، ووجود كلب جديد لا يعني أن السلاحف لن تصل، فهذا واضح".

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن هذه المزحة من كروس، بمثابة إشارة واضحة لكيليان مبابي، في ظل الشائعات المتعلقة بانتقاله لصفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

خورخي فالدانو اسطورة ريال مدريد

من ناحية أخرى وعد خورخي فالدانو أسطورة ريال مدريد، بالذهاب بنفسه لاستقبال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في المطار، حال انتقاله إلى الفريق الملكي هذا الصيف.

وقال خورخي فالدانو أسطورة الميرنجي "أتمنى رؤية النجم الفرنسي كيليان مبابي بقميص ريال مدريد في الموسم الجديد".

وأضاف في تصريحات صحفية: "رغم أن البعض مستاء من كيليان مبابي، لكن لا يوجد أي مبرر للقلق".

ويشعر الكثير من جماهير لريال مدريد بالاستياء من المهاجم الفرنسي، بسبب عدم حسم اللاعب لمسألة انتقاله للملكي من عدمها، على الرغم من أنه أبلغ ناديه باريس سان جيرمان بأنه لن يمدد عقده.

وأشار فالدانو إلى أنه لا يعرف ما إذا كان مبابي سينتقل في النهاية للنادي الملكي أم لا، لكنه تمنى أن يحدث الأمر.

وكشفت تقارير صحفية تفاصيل رسالة ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان المشفرة، للفرنسي كيليان مبابي خلال حفل تقديم المهاجم الجديد للفريق الباريسي، جونزالو راموس.

ووجه رئيس نادي باريس سان جيرمان بعض الكلمات، التي يفهم منها على أنها رسالة مشفرة إلى كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي.

وكان باريس، أعلن مساء الإثنين الماضي، تعاقده مع البرتغالي جونزالو راموس قادما من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزامية الشراء مقابل 80 مليون يورو.

وقال الخليفي، وفقا ما نقلت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سعداء بأن نرحب بجونزالو راموس في عائلة باريس كأحدث وأكثر المهاجمين إثارة للتشويق".

وأضاف "إنه لاعب دولي شاب رائع ومتحمس للغاية يقاتل من أجل الفريق،هذه هي أنواع اللاعبين الذين يشكلون مستقبل مؤسستنا العظيمة".

باريس سان جيرمان يضغط علي مبابي

واتخذ باريس سان جيرمان، قرارا جديدا ضد نجمه كيليان مبابي، في محاولة للضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف.

فبعدما استبعده من معسكر الإعداد، قرر استمرار استبعاده من تدريبات المجموعة الرئيسية، بداية من الإثنين، وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي.

وسيتسبب الصدام بين باريس ومبابي، في غياب اللاعب عن مباراة لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي، وعلى الأرجح سيواصل الغياب أيضا عن مواجهة تولوز بالأسبوع التالي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قرر سان جيرمان، استمرار استبعاد مبابي من تدريبات المجموعة الرئيسية بباريس، وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي.

باريس سان جيرمان ومبابي

وأشارت إلى أن الصدام بين باريس ومبابي سيتسبب في غياب اللاعب عن مباراة لوريان بالأسبوع المقبل في الدوري الفرنسي، وعلى الأرجح سيواصل الغياب أيضا عن مواجهة تولوز بالأسبوع التالي.