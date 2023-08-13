الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تعرف على أهمية مجمع مواقف سرفيس المريوطية بالجيزة بعد تطويره

موقف سرفيس بترعة
موقف سرفيس بترعة المريوطية، فيتو

توجت جهود محافظة الجيزة في مشروع تغطية وتأهيل ترعة المريوطية بإنهاء كافة صور القبح والإهمال التي عرفت بها لسنوات طوال لتظهر في زمن قياسي في شكل حضاري لافت.

أدخلت محافظة الجيزة العديد من أعمال التطوير والتحديث لترعة المريوطية وتحويلها من مقلب قمامة ومخلفات بناء وبؤرة لحوادث الغرق لمنطقة حيوية تضم كورنيشا سياحيا وساحات انتظار ومواقف سيرفيس حضارية وبارتشينات لمطاعم وكافيهات نموذجية  يتناسب مع مخططات التنمية الشاملة بكافة القطاعات

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حيث اهتمت المحافظة بتطوير بمنطقة المريوطية لأنها تعد إحدى المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير.
ونجحت المحافظة في إحداث طفرة في منظومة المواقف والحد من المواقف والساحات العشوائية في نطاق المنطقة بالكامل.

إنشاء مجمع سيرفيس حضاري في جزء من مسار الترعة المغطى بالمنطقة المحصورة 

والتي بدأت في  إنشاء مجمع سيرفيس حضاري في جزء من مسار الترعة المغطى بالمنطقة المحصورة بين شارعي الهرم والملك فيصل، يضم ثلاثة أقسام رئيسية، الأول موقف سرفيس بمساحة 5100م2 يسع 250 ميكروباص إلى جانب (مبنى إداري، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري)، والثاني ساحة انتظار للسيارات الملاكي بمساحة 2530م2 سعة 45 سيارة تشمل (2 غرفة تحكم وكاميرات، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات)، والقسم الثالث عبارة عن منطقة ترفيهية على مساحة 1760م2 تشمل (8 محال حضارية، نظام مراقبة، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).

وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع، وبخطى ثابتة واصلت المحافظة أعمال المرحلة الثانية من تغطية وتطوير الترعة حتى أسفرت جهودها عن إنشاء مجمع مواقف سرفيس وساحات انتظار جديدة أعلى القطاع المغطى للترعة في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل على مساحة 9400م2، تسع 395 سيارة، لخدمة خطوط (السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، المنشية، كرداسة، حلوان، المعادى، المطبعة، دار السلام).

محافظ الجيزة يتفقد مشروع ترعة المريوطية 

 وكان قد  تفقد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبري المنشية في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية. 
وتابع المحافظ أعمال التوسعة الخاصة بكوبري الشيشيني وفلفلة وأعمال المخطط المروري الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائري وأعمال تحويلات عددًا من المرافق المتعارضة مع الأعمال بالقطاعات المشار إليها مشددًا على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها. 

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة بالاستمرار في رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولًا بأول  وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبى المريوطية لحين الإنتهاء من أعمال التطوير بالطريق. 

ورافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

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