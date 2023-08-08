محافظ الجيزة يعاين أعمال رصف وتطوير أسفل محور عمرو بن العاص بالطالبية والهرم (صور)

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي معاينة مراحل العمل الجارية بطرق الخدمة الواقعة اسفل محور عمرو بن العاص نطاق أحياء الطالبية والهرم.

شملت جولة المحافظ متابعة أعمال تطوير ورصف وإنشاء أرصفة المشاة والتنسيق العام للطريق بمناطق بين شارعي المبك فيصل والهرم ، وبين شارعي الشيخ أحمد نصر (المحولات) وترسا وبين شارعي ترسا والثلاثيني القديم وبمنطقة المطبعة فيصل.





وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية بالمتابعة مع شركة الكهرباء لسرعة الانتهاء من أعمال مد ١٠ كابلات جديدة بشارع المطبعة بين شارعي الملك فيصل والهرم وذلك لكي يتسنى للشركات المنفذة استكمال اعمال التطوير اسفل محور عمرو بن العاص.



كما شدد المحافظ علي الجهات المنفذة بضرورة سرعة رصف طريق الخدمة أسفل المحور لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين نظرًا لانتهاء العديد من الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحور.





كما كلف المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتحديد المواقع المثلي لإنشاء الدورانات بمسار الطرق بما لا يعيق الحركة المرورية.



كما شدد المحافظ علي ضرورة مراعاة انشاء ساحات انتظار للسيارات بالمساحات الفارغة اسفل المحور ووفقا للتخطيط الهندسي للاستفادة من المسطحات لخدمه القاطنين بالمنطقة ولتلاشي الوقوف والانتظار الخاطئ بمجري الطريق لتسهيل الحركة.





رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وعبد الناصر سعد الله رئيس فرع الجيزة لهيئة الابنية التعليمية وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

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محافظ الجيزة يتفقد مشروع ترعة المريوطية



كما تفقد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

وتابع المحافظ أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشينى وفلفلة وأعمال المخطط المرورى الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائرى وأعمال تحويلات عددًا من المرافق المتعارضة مع الأعمال بالقطاعات المشار إليها مشددًا على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.



وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة بالاستمرار في رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولًا بأول وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبى المريوطية لحين الإنتهاء من أعمال التطوير بالطريق .

ورافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.

