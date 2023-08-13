الأحد 13 أغسطس 2023
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سياسة

الانتخابات الرئاسية 2024، ضوابط حصول المرشح على تزكية المواطنين

ضوابط الحصول على
ضوابط الحصول على التزكية في الانتخابات الرئاسية المقبلة،فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، نظم القانون ضوابط حصول أي مرشح للانتخابات الرئاسية على تأييد المواطنين لاستكمال أوراق ترشحه.

الحصول على تزكية نواب البرلمان في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ورد ذلك في المادة 11 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تنص على: تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

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ضوابط الحصول على تأييد المواطنين للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومي ومحل الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر.

دور الشهر العقاري في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ويلتزم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية، أو أي جهة أخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها.

عدد نماذج التأييد في الانتخابات الرئاسية المقبلة

يشار إلى أن المادة 2 من نفس القانون حددت عدد ما يجب أن يحصل عليه المرشح للانتخابات الرئاسية سواء من تزكية أعضاء مجلس النواب أو من المواطنين.

وتنص المادة على: يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

تعرف على اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية 2024

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وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

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