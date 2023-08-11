الجمعة 11 أغسطس 2023
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سياسة

تعرف على اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية 2024

تفاصيل لجنة الانتخابات
تفاصيل لجنة الانتخابات الرئاسية، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، مع قرب نهاية العام الحالي 2023 تبدأ إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي أعلن عددا من المرشحين عزمهم الترشح على منصب رئيس الجمهورية.

تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024

ونظم الدستور والقانون التفاصيل الكاملة لإجراء الانتخابات، حيث تضمنت تلك الإجراءات عمل لجنة الانتخابات الرئاسية والتي وردت في مادة (6) من القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية. 

اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية 

وجاء في نص المادة: تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:

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1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

فتح باب الترشح على الانتخابات الرئاسية 2024

2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح

5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح

6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح

7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.

9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها

10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.

12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.

14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

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15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.

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