تجدد المظاهرات الرافضة لخطة التعديلات القضائية في إسرائيل

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، مجددًا في عدة مدن رئيسة؛ احتجاجًا على خطة التعديلات القضائية التي تعمل حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو على إقرارها.

ونظمت المعارضة الإسرائيلية مظاهرة رئيسة في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، فيما انطلقت مظاهرات أخرى في حيفا والقدس وكفار سابا ونتانيا وبئر السبع، ورافق هذه المظاهرات العديد من الوقفات الاحتجاجية في البلدات ومفارق الطرق الرئيسة.

وأغلق المتظاهرون مفرق طريق 60 الرئيس وافترشوا الشارع ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، قبل أن تتدخل الشرطة وتفرقهم، وتعيد فتح الطريق.

Advertisements

وحذَّر قادة الاحتجاجات حكومة نتنياهو من الاستمرار بخطة التعديلات القضائية، وهددوا بـ "شلل تام للدولة" وإضراب عام بسوق العمل من دون تحديد إطار زمني.

منع أي إغلاقات محتملة للطرق بإسرائيل

وكانت الشرطة الإسرائيلية أغلقت العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية؛ لتأمين المظاهرات ومنع أي إغلاقات محتملة للطرق.

وتحدث قادة الاحتجاجات خلال المظاهرات حول التصريحات الأخيرة بشأن عدم كفاءة الجيش وانهيار سلاح الجو والوحدات العسكرية الأخرى، متهمين حكومة نتنياهو بتدمير الجيش والعمل ضد دولة إسرائيل والقضاء والديمقراطية.

وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة ومتواصلة منذ إعلان حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو عن خطة للتعديلات القضائية؛ الأمر الذي رفضته المعارضة في إسرائيل ونفذت العديد من الفعاليات الاحتجاجية الرافضة لهذه الخطة.