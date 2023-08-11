يهودي من أصل إيراني كلمة السر، إسرائيل تعلن إحباط محاولة تجسس

أعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي إحباط محاولة تجسس إيرانية، وذلك من خلال اعتقال يهودي من إيران مساء أمس الخميس للتحقيق معه، حيث "اعترف بأنه تلقى تكليفا من قوات الأمن الإيرانية".

ووفق ما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، فقد توجه إيراني يهودي إلى إسرائيل حيث لديه أقارب، وعند وصوله، تم اعتقاله واستجوابه من قبل محققي الشاباك، واعترف بأنه وصل لغرض تنفيذ مهام، بما في ذلك جمع المعلومات والتصوير السري لصالح مسؤولي الأمن الإيرانيين.

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عمليات تجسس سرية على أهداف في إسرائي ل،

وبحسب الشاباك، فقد التقى الرجل قبل وصوله إلى إسرائي بمسؤولين أمنيين إيرانيين، وتم اطلاعه وتلقيه الوسائل اللازمة لإنجاز مهامه.

ومن بين الوسائل التي حصل عليها، "صندوق مناديل مخصص للتخلص من معدات التصوير والهواتف وأجهزة الشحن المحمولة والأموال".

ويقدر الشاباك أن هذه الإجراءات تم نقلها إليه من أجل تنفيذ عمليات تجسس سرية على أهداف في إسرائيل، لافتا إلى أنه لدى وصوله إلى إسرائيل، طُلب منه جمع معلومات حول العناوين في إسرائيل، والتي كان من المفترض أن يتلقاها من هاتفه الإيراني.

إحباط مخطط إيراني لاستهداف إسرائيليين في قبرص

وفي يونيو الماضي، عرض الموساد الإسرائيلي ما قال إنها تفاصيل العملية التي فككت خلية إرهابية كانت تستهدف مجموعة إسرائيليين في قبرص، مع الكشف عن رئيس الخلية "الإيرانية" يوسف شهابزي عباساليو.

وذكر الموساد أنه تم "إرسال رئيس الخلية الإيرانية عباساليو، من إيران إلى قبرص، من أجل تنفيذ هجوم كان يستهدف رجال أعمال إسرائيليين هناك".

ولفت نفس المصدر أنه ألقى القبض على رئيس الخلية الذي أعطى محققيه اعترافًا مفصلًا، أدى إلى تفكيك الخلية الهجومية في قبرص، وذلك في إطار ما سماه "عملية مكافحة الإرهاب على الأراضي الإيرانية".

ومن جهته، قال مسؤول كبير في الموساد "سنصل إلى كل من يثير الإرهاب ضد اليهود والإسرائيليين حول العالم بما في ذلك على الأراضي الإيرانية".

وكشف الموساد، الخميس 29 يونيو، عن تفاصيل العملية التي فككت خلية إرهابية في قبرص، كانت تهدف إلى مهاجمة رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.

وقال الموساد إن المدعو عباساليو "تلقى تعليمات مفصّلة وأسلحة من كبار ضباط الحرس الثوري في إيران"، حيث اعترف أثناء الاستجواب "بتورطه في محاولة هجوم ووصف كيف حاول تنفيذها"، كما تم "تفكيك الخلية في عملية قامت بها أجهزة الأمن القبرصية في أعقاب المعلومات التي قدّمها للمحققين".