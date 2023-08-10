الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

غزل المحلة يتعاقد مع مصطفى إيفا لاعب البنك الأهلى على سبيل الإعارة

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

أعلن نادي غزل المحلة عن خامس صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في  الموسم الجديد وهو اللاعب  محمد مصطفى "إيفا" لاعب فريق البنك الأهلى لدعم مركز خط الوسط، ويأتي على سبيل الإعارة لمدة موسم. 
ووقع محمد مصطفى "إيفا" على العقود الإعارة مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.

 

 

غزل المحلة يتعاقد مع سوداني لاعب المقاصة 

وكان قد أعلن نادي غزل المحلة عن رابع صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو أحمد سوداني لدعم مركز الهجوم في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع فريق مصر المقاصة.

ووقع أحمد سوداني على العقود لمدة ثلاثة مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.

ويعتبر سوداني هو الصفقة الرابعة التي يحسمها غزل المحلة في موسم الانتقالات الحالي.

Advertisements

 

 

 

غزل المحلة يتعاقد مع عموري 

أعلن نادي غزل المحلة عن ثالث صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم عبد الرحيم عموري لدعم مركز الجبهة اليمنى في صفقة انتقال حر. 


ووقع عبد الرحيم عموري على العقود لمدة ثلاثة مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.

 

 

غزل المحلة يتعاقد مع محمود غالي 

أعلن نادي غزل المحلة عن ثاني صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، وهو اللاعب  محمود غالى لدعم مركز خط الوسط.

ووقع محمود غالى على العقود لمدة ثلاثة مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل، استعدادا لمنافسات دوري المحترفين، ولعب محمود غالى لأندية إنبي ووادي دجلة وبتروجيت وطنطا.

 

 

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد صابر 

أعلن نادي غزل المحلة عن أولى صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم أحمد صابر لدعم مركز المساك.

 

ووقع أحمد صابر على العقود لمدة موسمين مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادًا لمنافسات دوري المحترفين.

 

ولعب أحمد صابر لأندية إنبي وبتروجيت والإنتاج الحربي والداخلية والشرقية للدخان.

 

 

Advertisements

 

 

 

مدافع المحلة الجديد أحمد صابر، فيتو

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزل المحلة محمد مصطفى البنك الاهلي خالد كساب مدير الكرة خالد عيد

مواد متعلقة

غزل المحلة يتعاقد لاعب مصر المقاصة في صفقة انتقال حر

الصفقة الثالثة، غزل المحلة يتعاقد مع عموري

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان و83,9% للهندسة

تركيا وسوريا ومصر.. زلزال يهز دول المنطقة من الشرق إلى الغرب خلال 24 ساعة

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

وزير الصناعة يعلن أسماء المعينين في مجالس إدارات الغرف التجارية ويدعوهم لانعقاد وانتخاب هيئات مكاتبها

هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟ الصحة ترد

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

رسميًا، التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

أخبار الرياضة اليوم: تجاهل اتحاد الكرة للتؤام.. صفقة جديدة لبيراميدز.. وناشئو اليد يشرفون مصر في المونديال

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار مادة تنقي الماء من النفط

العثور على مخلوق جديد بـ 20 ذراعا في القارة القطبية الجنوبية

مئات السياح يعلقون على جبل الكبريت بسبب تعطل التلفريك

أمريكا تعيد 42 قطعة أثرية إلى إيطاليا يعود تاريخها لـ 2500 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو يحقق مكاسب على حساب الجنيه في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير صادم لـ رؤية الساحر في المنام

بعد الأخذ بالأسباب، 10 أدعية لقضاء حوائج العباد

تفسير رؤية الصلاة على السطح في المنام وعلاقته بالسيرة الحسنة والسمعة الطيبة

المزيد
الجريدة الرسمية