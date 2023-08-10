غزل المحلة يتعاقد مع مصطفى إيفا لاعب البنك الأهلى على سبيل الإعارة

أعلن نادي غزل المحلة عن خامس صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب محمد مصطفى "إيفا" لاعب فريق البنك الأهلى لدعم مركز خط الوسط، ويأتي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ووقع محمد مصطفى "إيفا" على العقود الإعارة مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.

غزل المحلة يتعاقد مع سوداني لاعب المقاصة

وكان قد أعلن نادي غزل المحلة عن رابع صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو أحمد سوداني لدعم مركز الهجوم في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع فريق مصر المقاصة.

ووقع أحمد سوداني على العقود لمدة ثلاثة مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.

ويعتبر سوداني هو الصفقة الرابعة التي يحسمها غزل المحلة في موسم الانتقالات الحالي.

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غزل المحلة يتعاقد مع عموري

أعلن نادي غزل المحلة عن ثالث صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم عبد الرحيم عموري لدعم مركز الجبهة اليمنى في صفقة انتقال حر.



ووقع عبد الرحيم عموري على العقود لمدة ثلاثة مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.

غزل المحلة يتعاقد مع محمود غالي

أعلن نادي غزل المحلة عن ثاني صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، وهو اللاعب محمود غالى لدعم مركز خط الوسط.

ووقع محمود غالى على العقود لمدة ثلاثة مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل، استعدادا لمنافسات دوري المحترفين، ولعب محمود غالى لأندية إنبي ووادي دجلة وبتروجيت وطنطا.

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد صابر

أعلن نادي غزل المحلة عن أولى صفقاته لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم أحمد صابر لدعم مركز المساك.

ووقع أحمد صابر على العقود لمدة موسمين مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، حيث طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادًا لمنافسات دوري المحترفين.

ولعب أحمد صابر لأندية إنبي وبتروجيت والإنتاج الحربي والداخلية والشرقية للدخان.

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مدافع المحلة الجديد أحمد صابر، فيتو