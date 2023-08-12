جدول ترتيب نتائج دوري مراكز الشباب لفرق الدقهلية النسخة العاشرة 2023

تصدر جدول ترتيب دورى مراكز الشباب فى " الأسبوع الثالث من دورى مراكز الشباب " فريق مركز شباب مدينة بني عبيد بإدارة شباب بني عبيد، برصيد 7 نقاط، والمركز الأول ضمن المجموعة الأولى، وتراجع مركز شباب سنفا الذى كان متصدرًا فى الأسبوع الثاني إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

الجدول، فيتو

أما المجموعة الثانية مازال متصدر ترتيب الدورى مركز شباب النسايمة بإدارة شباب المنزلة برصيد 7 نقاط، والمركز الأول ضمن المجموعة الثانية، ويأتي فريق مركز شباب كفر عبد المؤمن فى المركز الثانى برصيد 6نقاط.

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الجدول، فيتو

المجموعة الثالثة تصدر ترتيب الدوري بها مركز شباب ميت غراب بإدارة شباب السنبلاوين برصيد 7 نقاط والمركز الأول، وتراجع مركز شباب طماي الزهايرة إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف الذى كان متصدرًا فى الأسبوع الثاني بالمجموعة الثالثة.

الجدول، فيتو

أما المجموعة الرابعة والأخيرة مازال يتصدر ترتيب الدوري بها مركز شباب البرامون برصيد 9 نقاط واحتل المركز الاول بهذه المجموعة، يليه مركز شباب محلة الدمنة فى المركز الثانى، برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف، فى اطار مباريات دورى مراكز الشباب بالدقهلية النسخة العاشرة 2023.

الجدول، فيتو

صرحت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن دورى مراكز الشباب النسخة التاسعة يشارك فيه عدد 24 فريق موزعين جغرافيا تبعا لــ 19 ادارة فرعية، وأسفرت القرعة عن أربع مجموعات، كل مجموعة مكونة من 6 فرق، وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة على ملاعب مراكز الشباب بالدقهلية.

يأتى تنفيذ الدورى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى أكد أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى ٩ سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب.