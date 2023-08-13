أسهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية تتصدر قائمة بورصة النيل خلال الأسبوع

تصدرت أسهم شركة المشروعات الصناعية والهندسية قائمة أسهم بورصة النيل المتداولة من حيث قيم التداول - بدون الصفقات خلال تعاملات الأسبوع بقيمة تداول بلغت 157 مليون جنيه، تلتها أسهم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة تداول بلغت 44 مليون جنيه، وبي أي جى للتجارة والاستثمار بقيمة تداول بلغت 2.6 مليون جنيه، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية بقيمة تداول بلغت 2.8 مليون جنيه، واراب للتنمية والاستثمار العقاري بقيمة تداول بلغت 1.7 مليون جنيه، والدولية للأسمدة والكيماويات بقيمة تداول بلغت 1.2 مليون جنيه.

تداولات البورصة ومستهدفاتها

من جانبه، قال سعيد الفقي خبير أسواق المال، إنه مرت البورصة المصرية خلال السنوات السابقة بعدة مراحل مختلفة وكانت أكثر مرحلة انتشار وازدهار في 2006 ثم أحداث الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، وبالطبع كان التأثير قويا على جميع البورصات العالمية، ومن ثم البورصة المصرية، وتلاها بعدها سنوات ثورات الربيع العربي، ثم تداعيات جائحة كورونا ليست بعيدة وتلتها الحرب الروسية الأوكرانية كل هذه الأحداث أثرت على الاستثمار بالبورصة المصرية.

الاستثمار بالأسهم المصرية الأرخص عالميا قياسا بأي استثمارات أخرى

وأشار فى تصريحاته لـ «فيتو» إلى أنه الآن يعد الاستثمار بالأسهم المصرية الارخص عالميا قياسا بأي استثمارات أخرى حيث أنه نتيجة للأحداث السابق حققت استثمارات كثيرة العديد من المكاسب مثل الذهب الذي يعد الملاذ الآمن في ظل الأحداث السابقة والبترول والعقارات كلها استثمارات حققت نجاحا كبيرا خلال الفترات السابقة.

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وأشار إلى أنه نحن الآن نتوقع أن توجه الاستثمارات إلى سوق الأسهم وحدوث دورة اقتصادية جديدة خاصة بعد إعلان الحكومة عن مجموعة طروحات قادمة والتي تعد فرصة جيدة للمستثمرين الجدد هذا بالإضافة إلى أسعار الأسهم الحالية والتي تعد فرصة استثمار نتيجة لانخفاض أسعار الأسهم حيث أن الأسهم على شاشة التداول لا تعبر عن قيم الشركات الحقيقية مقارنة بأي استثمارات أخرى خاصة بعد ارتفاع قيمة الدولار للمستويات الحالية.

المرحلة القادمة ستشهد نشاطًا وارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات البورصة المصرية

وأضاف لذلك نرى أن المرحلة القادمة سوف تشهد نشاطا وارتفاعا ملحوظا في مؤشرات البورصة المصرية من خلال الدعم المتوقع من الدولة والنشاط المتوقع من الطروحات العلن عنها.

وتابع: الآن المؤشر الرئيسي عند مستوى دعم هام عند 17700 نقطة طول ما المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم ذلك يدفعنا إلى مستوى 18200 والمتوقع الوصول لهذا المستوى خلال الشهر الحالي حيث أن أسعار الأسهم مازلت لم تعبر عن قيمتها الحقيقية خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه منذ 2016.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة حقق قمما تاريخية جديدة

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال إنه حقق قمم تاريخية جديدة خلال الفترة السابقة وتخطي مستوى 3600 الآن لدينا مستوى دعم عند 3500 ومستوى مقاومة عند 3680 نتوقع تخطي هذا المستوى خلال هذا الشهر.

الرؤية المستقبلية للبورصة إيجابية ومازالت هناك مكاسب أمام الأسهم المصرية

وأوضح سعيد الفقى أن الرؤية المستقبلية للسوق المصري إيجابية خلال الفترة القادمة، ومازال الأسهم المصرية أمامها الكثير من المكاسب لتحققها خلال الفترة القادمة.