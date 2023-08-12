خبيرة ترصد أبرز قطاعات البورصة الأكثر نشاطا خلال الأسبوع ومستهدفاتها الفترة المقبلة

قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، إن المؤشر الثلاثيني أغلق في نهاية جلسات الأسبوع على ١٧٧١٠ نقاط، والمؤشر علي المدي القصير في مرحلة تجميع قوي لديه مقاومة عند ١٧٩٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ١٨٣٠٠ نقطة.

وأضافت فى تصريحات خاصة، أن الدعم الرئيسي للمؤشر ١٧٥٧٠ نقطة، والمؤشر السبيعيني أغلق علي ٣٥٧٩ نقطة هو في مرحلة تجميع قوي لديه مقاومة عند ٣٦٦٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٣٩٠٠ نقطة والدعم الرئيسي للمؤشر ٣٤٨٠ نقطة.

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وأشارت إلى أنه من أهم القطاعات خلال الأسبوع قطاع العقارات وأهم الأسهم سهم مصر الجديدة ولديه مقاومة عند ١٢.٧٠ جنبه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ١٣.٥٠ جنبه والدعم ١١.٨٨ جنيه، وقطاع الموارد الأساسية

وأهم الأسهم سهم حديد عز لديه مقاومة عند ٤٦ جنبه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٤٨ جنيه والدعم ٤٣.٦٠ جنبه قطاع الكيماويات سهم المالية والصناعية لديه مقاومة عند ٤٦.٥٠ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٤٨ جنيه والدعم ٤٤.٦٠ جنيه.

تداولات جلسة نهاية الأسبوع

و بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 2.0 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 701 مليون ورقة منفذة على 59 ألف عملية.



وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 844 مليون ورقة منفذة على 73 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

بينما استحوذت الأسهم على 95.91 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.09 % خلال الجلسة.

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تداولات جلسة نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.202 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% عند مستوى 17710 نقاط.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% عند مستوى 21499 نقطة.

كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% عند مستوى 7413 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 3579 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% عند مستوى 5287 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% عند مستوى 17763 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 21658 نقطة.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% عند مستوى 7464 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 5302 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه.

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وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% عند مستوى 17748 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% عند مستوى 21570 نقطة.

كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% عند مستوى 7428 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% عند مستوى 5306 نقاط.

تداولات جلسة الإثنين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.209 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 21701 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 5320 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.200 تريليون جنيه

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.41% عند مستوى 17697 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.71% عند مستوى 21491 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% عند مستوى 3566 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.49% عند مستوى 5274 نقطة.