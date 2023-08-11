انتشار فيروس إيريس EG.5 بأوربا وأمريكا يثير الجدل

بعد أن هدأت أوضاع الكورونا على مستوى العالم ،وقلت حالات الإصابة التى تحتاج الدخول الرعاية المركزة، عادالقلق مرة أخرى ببديل كورونا المعروف بـ إيريس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من فيروس إيريس، الذى يعتبر بديل فيروس كورونا بسبب انتشاره عالميا بشكل كبير، مؤكدة على أن فيروس إيريس هو متحور من متحورات أوميكرون أحد متحورات كورونا كوفيد 19.

فيروس إيريس

وارجا الأطباء انتشار فيروس إيريس الذي أطلقوا عليه اسم EG.5، أن انتشاره سريع جدا بين البشر على مستوى العالم وأعراضه تشبه أعراض اوميكرون كورونا وبالتالى هو ليس بغريب وأعراضه تعتبر بسيطة وحتى الآن لا يحتاج مرضى EG.5، إلى الرعاية المركزة ولكنه يشكل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة.

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مخاطر فيروس EG.5

ورغم انتشار EG.5 فى دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بشكل سريع إلا أن هذا الانتشار لم يثير القلق على الإطلاق لأن الأعراض بسيطة وسريعة الشفاء ولا تستدعى الرعاية المركزة ولكنه مازال يشكل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة لذا يجب عليهم الحذر.

سبب انتشار متحور كورونا الجديد بهذا الشكل يرجع إلى إهمال تلقى لقاحات الكورونا وجرعاتها التنشيطية ما جعل الفيروس ينشط مرة أخرى، لذا يجب الحذر وإعادة الاهتمام بتلقي اللقاح والجرعات التنشيطية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة.

علاج فيروس إيريس

أعراض متحور الكورونا الجديد إيريس هي نفس اعراض الكورونا المعروفة والمعتدلة وعلاجها الراحة والتغذية العلاجية والخوافض والمسكنات ولا يستخدم المضاد الحيوي إلا إذا كانت الحالة تستدعي ذلك وتحت إشراف طبي، ويجب الاهتمام بتقوية المناعة للوقاية من أى مضاعفات.

متحور الكورونا، فيتو

طرق الوقاية من إيريس

وهناك عدة نصائح يجب الالتزام بها؛ لتجنب الإصابة بمتحور كورونا، منها:

- عدم الخروج من المنزل بدون ارتداء الكمامة.

- الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون جيدًا باستمرار على مدار اليوم.

- فى حالة عدم توافر الماء والصابون يمكن استخدام الكحول بنسبة تركيز ٧٠%.

- يجب تغيير الكمامة كل ٣ ساعات عند الاستخدام المتواصل.

- التخلص من الكمامة عقب الدخول إلى المنزل من خلال قصِّها أولًا ثم وضعها فى كيس بلاستيك وإلقائها فى القمامة ثم غسل اليدين بعد ذلك.

- تجنب التزاحم والتجمعات، وعدم خلع الكمامة خارج المنزل.

- يفضَّل عدم تناول طعام خارج المنزل، ومسموح اصطحاب الطعام من المنزل للعمل والمدرسة، مع تعقيم اليدين جيدًا قبل تناول الطعام.

- الحرص على التباعد الاجتماعي.

- الحفاظ على نظافة الطفل وغسل يديه باستمرار.

- الاهتمام بنظافة المنزل مع تعقيم الأسطح والأرضيات أكثر من مرة على مدار اليوم، والاهتمام بتنظيف لعب الأطفال.

- الاهتمام بتشحيع الصغار على ممارسة الرياضة يوميًا حتى ولو رياضة المشي لمدة نصف ساعة يوميًّا؛ لأنها تعزِّز صحة الجهاز التتفسي والجسم بشكل عام.

- الاهتمام بتقوية المناعة من خلال التغذية الصحية الجيدة التى تضمَن حصول الجسم على جميع العناصر الغذائية المهمة.