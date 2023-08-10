الخميس 10 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أستاذ علم انتشار الأوبئة: سبب متحور كورونا الجديد إهمال جرعات اللقاح (فيديو)

متحور كورونا الجديد،
متحور كورونا الجديد، فيتو

حالة من القلق بالدول الأوروبية نتيجة ظهور متحور جديد من فيروس كورونا ويسبب نفس الأعراض ولكنه سريع الانتشار.

ويقول الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه متحور كورونا الجديد المنتشر حاليا فى الدول الأوربية هم متحور من أوميكرون وأعراضه شبيهه بأعراض أوميكرون كما أنه سريع الانتشار، ما جعل منظمة الصحة العالمية تحذر من هذا المحتور.

 

سبب انتشار متحور الكورونا الجديد 

وأضاف عنان فى مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، أن سبب انتشار متحور كورونا الجديد بهذا الشكل يرجع إلى إهمال تلقى لقاحات الكورونا وجرعاتها التنشيطية ما جعل الفيروس ينشط مرة أخرى، لذا يجب الحذر  وإعادة الاهتمام بتلقي اللقاح والجرعات التنشيطية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة.

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أعراض متحور الكورونا الجديد 

وتابع، أن أعراض متحور الكورونا الجديد هي نفس اعراض الكورونا المعروفة والمعتدلة وعلاجها الراحة والتغذية العلاجية والخوافض والمسكنات ولا يستخدم المضاد الحيوي إلا إذا كانت الحالة تستدعي ذلك وتحت إشراف طبي، ويجب الاهتمام بتقوية المناعة للوقاية من أى مضاعفات.

 

أعراض برد الصيف وعلاجه

وأوضح الدكتور إسلام عنان، أنه من الطبيعي أن ينتشر فى فصل الصيف فيروس شهير يعرف ببرد الصيف وأعراضه الرشح والحمى وهمدان الجسم وتكسير العظام وأحيانا إسهال وتستمر أعراضه لمدة أسبوع ثم تختفى تدريجيا ولا يحتاج سوى الراحة والتغذية الجيدة وبعض الخوافض والمسكنات.

أسباب حمى الضنك

وأكد الدكتور إسلام عنان، أنه من غير الطبيعي هو انتشار حمى الضنك فى وقتنا الحالى فى أوروبا بعد أن انتشرت فى بعض دول أفريقيا، وذلك نتيجة تغير المناخ الذى جعل الباعوض المسبب لحمى الضنك يهاجر إلى أوروبا فى هذا التوقيت، زحمة الضنك ليست خطيرة ونادرا ما تسبب الوفاة، واعراضها تستمر أسبوعين ثم تختفي.

 

علاج حمى الضنك

وأضاف عنان، أن حمى الضنك ليس لها علاج سوى الراحة والتغذية العلاجية لتقوية المناعة وعلاج الأعراض مثل الحمى، وهى غير موجودة في مصر فلا داعى للقلق.

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أعراض الكورونا طويلة المدى

وعن الأعراض الطويلة المدى الكورونا قتل الدكتور إسلام أنها للأسف مازالت موجودة وتصيب الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي وأحيانا تصيب المخ وتسبب الشلل، على حسب مناعة الجسم، وهى مستمرة ومنتشرة للأسف، لذا على الجميع الاهتمام بتلقي جرعات لقاح الكورونا التنشيطية واتباع الإجراءات الوقائية مرة أخرى لتجنب الإصابة بالكورونا ومتحوراتها.

 

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متحور كورونا متحور الكورونا حمى الصنك برد الصيف الدكتور إسلام عنان صحة الصحة

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