طريقة عمل مخلل الجزر من الشيف فيفيان (فيديو)

طريقة عمل مخلل الجزر، مخلل الجزر من المخللات الشعبية الشهيرة التى يعشقها المصريون وهو أشهر أنواع المخللات.

وطريقة عمل مخلل الجزر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدلا من شرائه جاهزا تفضل ربات البيوت تحضيره فى المنزل لضمان سلامة أفراد الأسرة.

طريقة عمل مخلل الجزر من الشيف فيفيان

وتستعرض الشيف فيفيان فريد خلال برنامج كل يوم أكلة المذاع عبر فضائية ten، طريقة عمل مخلل الجزر.

ولعمل مخلل الجزر

مكونات عمل مخلل الجزر:-

كيلو جزر منظف ومقطع

ليتر ماء

نصف كوب ملح

ربع كوب خل

فصوص ثوم

2 ملعقة سكر

ثمرة فلفل حار

ملعقتان فلفل أحمر مفروم

ورق لوري

قرنفل

-إعلانات-

طريقة عمل مخلل الجزر:-

- يوضع الماء على النار مع الملح والسكر والخل والقرنفل وورق اللوري.

- وبعد أن يغلى نضع الجزر ونرفع الحلة من على النار.

- نترك الخليط يبرد، ثم يعبأ الجزر في برطمانات معقمة ومحكمة الغلق، مع الفلفل والثوم والفلفل المفروم بالتبادل في البرطمان.

- وفى النهاية نضيف ماء سلق الجزر حتى يمتلئ البرطمان.

- نغلق البرطمان جيدا، ونتركه لمدة من 5 إلى 7 أيام، ثم يقدم بعدها بجانب أنواع الطعام المختلفة.

- ولعمل اللفت:-

مكونات عمل مخلل اللفت:-

كيلو لفت متوسط الحجم

ربع كوب ملح

ملعقتان سكر

حبة واحدة بنجر

3 أكواب ماء

طريقة عمل مخلل اللفت:-

- نغسل اللفت جيدًا بالماء إلى أن تزول عنه كل الشوائب والأتربة.

- نقطع حبات اللفت على شكل شرائح لكننا نبقيها متماسكة من جهة واحدة، فتبقى الحبة كما هي بسبب عدم وصول السكين إلى أسفل حبة اللفت.

- نبقي شرائح اللفت بعد تقطيعها متراصة وملتصقة مع بعضها البعض.

- نضع اللفت في عبوات التخزين ونصفها بالترتيب لتجهيزها للكبس.

- وفي أثناء ترتيبها نضع بينها شرائح البنجر الأحمر لتكسب المخلل اللون الأحمر الطبيعي.

- نضع الماء والسكر والملح في قدر معدني ونحركها جيدًا إلى أن يذوب الملح، ثم نضع الخليط على النار حتى يغلى.

- نرفع الخليط عن النار بعد أن يغلي لمدة 3 دقائق، ونتركه حتى يبرد تمامًا.

- وبعدها نضع خليط الماء مع الملح والسكر الذي سبق غليه فوق عبوات اللفت المجهزة للكبس، ويكون أعلى من سطح اللفت بمسافة 3 سنتمترات.

- وأخيرًا نغطي سطح عبوات كبس المخلل بورق العنب ثم نغلق العبوات بإحكام حتى لا يتمكن الهواء من الدخول إليها والتسبب في تلفها، وبعد أن يمر عليها شهر كامل وهي مغلقة يتم تقديم اللفت.

يمكن إضافة بعض أنواع الخضار الأخرى غير اللفت والبنجر إلى المخلل، مثل القرنبيط المقطع، الجزر، والفلفل الحار، إضافة إلى عروق الملفوف، فهي تعطي المخلل شكلا جذابا وطعما لذيذا متنوعا، وورق اللورى.

-إضافة بعض من فصوص الثوم إلى المخلل، ويمكن إضافتها إلى أي مخلل آخر فهي من شأنها إغناء نكهة المخلل ككل، ولنتيجة أفضل يجب تقطيعه إلى قطع صغيرة حتى تنتشر نكهته إلى جميع خضار المخلل بشكل متساوى.

- عند فتح المخلل لتقديمه تبدأ بعد أيام طبقة بيضاء بالظهور على سطح ماء المخلل، وهي تكون بفعل تفاعل الهواء مع البكتيريا اللاهوائية المفيدة الموجود في المخلل بعد تخليله، فلتقليل هذه السلبية أو المنع من ظهورها، يمكن وضع طبقة من الزيت على سطح العبوة، أو إذا لم يكن الزيت مستساغًا فيمكن وضع العبوة جميعها في الثلاجة، فالجو البارد من شأنه أن يقلل من تفاعل بكتيريا المخلل مع الهواء الخارجي.