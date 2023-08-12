السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يستقر على إعادة ترشيح سويلم وصفى الدين لعضوية رابطة الأندية

أعضاء رابطة الأندية
أعضاء رابطة الأندية المحترفة، فيتو

رابطة الأندية، كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية برئاسة جمال علام، إستقر على إعادة ترشيح اللواءين صفى الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم كممثلين لاتحاد الكرة في عضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة.

موعد انتخابات رابطة الأندية

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، فتح باب الترشح لانتخاب  مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة للموسم الجديد 2023-2024 على أن يتم غلق باب الترشح يوم 13 أغسطس الجاري لقبول الترشيحات.

Advertisements

و تقرر إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة لرابطة الأندية المحترفة يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري بمقر اتحاد الكرة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، مخاطبة أندية الدوري الممتاز لاختيار ممثليها في التشكيل الجديد لرابطة الأندية المحترفة.

ثروت سويلم عضو اتحاد الكرة، فيتو

تصريحات ثروت سويلم

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، بأنه سيتم إعادة تشكيل الرابطة من جديد قبل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي الأندية داخل الرابطة كلهم شخصيات محترمة، وبذلوا مجهودات كبيرة لزيادة المداخيل المالية وتسويق اسم الدوري وبيع حقوق رعايته لأحد الشركات مؤخرًا.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية سابقة: "أحمد دياب بذل جهودًا كبيرًا مع شريف صالح وخالد رفعت لتسويق اسم مسابقة الدوري المصري، والأندية ستكون حريصة على استمرار ممثليها في الرابطة، وهؤلاء الأشخاص لديهم رؤية محترمة وعليهم استكمال عملهم الذين بدؤوا فيه".

 

تشكيل رابطة الأندية الحالي

وأضاف: "الأسبوع المقبل، سيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الأندية، لاختيار ممثليها في الرابطة، وبعدها يتم عقد اجتماع وإعلان تشكيل الرابطة استعدادًا لقرعة الدوري في الموسم الجديد، ومن الواضح هو استمرار معظم العناصر الحالية في تشكيل الرابطة برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب وخالد رفعت وشريف صالح وخالد شكري، وكذلك أنا واللواء صفي مرشحين من اتحاد الكرة، وعامر حسين مشرف على المسابقات".

 

وأكمل: "خلال موسمين تم إنهاء الدوري في شهر يوليو، وبدأ الوضع يعود إلى طبيعته، وهدفنا إنهاء النسخة الجديدة في منتصف يونيو 2024، رغم ازدحام الجدول في الموسم المقبل ووجود العديد من البطولات، ولن يكون هناك تغيير في نظام بطولة الدوري كما يتردد".

 

سويلم ينتقد بيريرا

وزاد: "نحاول تطوير البث التليفزيوني في الموسم المقبل، ولو استمر فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام فلن يحدث أي تقدم وتطور بشأن التحكيم المصري، وأتمنى عدم الإبقاء عليه".

واستكمل: "سبق وتوقعت رحيل كلاتنبرج وهو ما حدث أيضًا، وهناك أسماء جيدة على الساحة مثل سمير عثمان ومحمد فاروق وجهاد جريشة، بخلاف جمال الغندور وعصام عبدالفتاح".

وأتم: "نجحنا في الحصول على 40 مليون جنيه من وراء رعاية الدوري (دوري النيل) سيتم توزيعهم على الأندية، ولكن سيكون هناك تمييز لبطل الدوري وسيتم ابلاغ كل الأطراف بتوزيع النسب المالية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رابطة الأندية إتحاد الكرة المصرى مجلس الجبلاية ثروت سويلم رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انتخابات رابطة الأندية

مواد متعلقة

موعد قرعة الدوري بعد إعلان تشكيل رابطة الأندية

رابطة الأندية تواصل هجومها على بيريرا: ما لوش بصمة تذكر وراتبه كفيل بحل أزمات الحكام

غير مسبوقة وفي مصلحة الجميع، رابطة الاندية تعد بمفاجأت بالدوري الموسم الجديد

رابطة الأندية تعلن أفضل ثنائي دفاعي في الدوري المصري

الأكثر قراءة

نهائي البطولة العربية، مباراة الهلال والنصر بث مباشر

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

قرار جديد من كولر تجاه التونسي كريستو

سعر الذهب تحديث لحظي، 185 جنيها زيادة في جرام المعدن الأصفر خلال 24 ساعة

قمة العلمين الثلاثية، خبير يتحدث لـ "فيتو" عن أهداف مباحثات الرئيس وملك الأردن وأبو مازن

تعرف على أعلى 7 شهادات إدخار في البنوك اليوم

زحام شديد وطوابير لشراء السجائر من باب البحر بعد انخفاض أسعارها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

إيطاليا تسترد 266 قطعة أثرية من أمريكا (صور)

لحظة إنقاذ غواص لسمكة قرش عملاقة من خطاف صيد (فيديو)

الجفاف يطال بحيرة شهيرة في إسبانيا للعام الثاني على التوالي

صور لأفخم حمام عام في العالم بالصين

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 12-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 12-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

أبرزها البيت بيتي.. مسلسلات ينتظر الجمهور موسمها الثاني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 فوائد ذهبية في صلاة الاستخارة

نص أذكار المساء من القرآن والسنة وفضلها

أفضل وقت لصلاة الاستخارة

المزيد
الجريدة الرسمية