وقف التعدى بالبناء لـ 6 حالات و20 نقلة قمامة بالزقازيق

نجح المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينه الزقازيق يرافقه المهندس السيد غنيم نائب رئيس المركز لشئون التعديات والإشغالات والإزالات في وقف ثلاثة حالات تعد في المهد بالغشام وإزالة حالة تم صبها بحي المستشارين

كما تم فك شدة خشبية بالكامل بالوحدة المحلية ببهنباي بالإضافة إلى تنفيذ إزالة تعد بدون ترخيص بالوحدة المحلية بالزنكلون على مساحة ٢٠٠متر، وإحالة كافة المخالفين لجهات الاختصاص للتحقيق

التصدى لأى بناء مخالف لمنع التعدى على أملاك الدولة

كما قام بمتابعة أعمال النظافة العامة بقريه بني عامر وطول الطريق الزراعي الواصل من المسلمية حتى نزلة كوبري كفر عبد العزيز وطريق الزراعة ووذلك تنفيذا لتوجيهات ولتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه والتى امر فيها المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية بضرورة التصدى لاى تعدى بالمهد وازالته على الفور والتى تتفق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع اى تعدى على اراضى املاك الدولة والارض الزراعية

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رفع 20 تقلة قمامة الى المدفن الرئيسي ببلبيس

وقال انه كلف المحاسب السيد العسيلى نائب رئيس المركز والمدينة لتحسين البيئة بتنفيذأعمال فى المقلب بقرية الغار ورفع تجمعات النقطه الوسيطة ونقل عدد ١٢نقله إلى المدفن الصحى ببلبيس بسيارات رئاسة المركز و٨نقلات بمعدات التدخل السريع للمحافظه وذلك حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين ومنع أي تصاعد للدخان أو التفاعل الذاتى للتراكمات ووجه الصناديلى لعدد من مواقع العمل بدأها بالوحدة المحلية ببنى عامر حيث أشرف على أعمال النظافة الشاملة بالطرق والتى شملت رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق وازالة كافة الإشغالات الموجودة لتسهيل إنتظام حركة سير السيارات والحفاظ على أرواح المواطنين.

تحسين المظهر الجمالى لمدينة الزقازيق

وتابع الجولة بالتوجه الى الوحدة المحلية بالعصلوجى لمتابعة كافه الأعمال، وايضا الوحده المحليه ببردين وبنهاية الجولة توجه الى قطاع المدينه بطريق موقف المنصوره لمتابعة اعمال النظافة من رفع السفوحة ورى وتهذيب الاشجار المثمرة لاضفاء لمسة جمالية للطريق.مؤكدا على العاملين بضرورة العمل الجاد لرفع معدلات النظافة العامة عبر ورديات العمل المختلفة وتحسين المظهر الجمالى لمدينة الزقازيق.

رفع المخلفات الصلبة والمجارى وتقنين اوضاع المحلات

وكلف الصناديلى السيد العسيلى بالاسراع فى تقنين اوضاع للمحلات التجارية الغير مرخصة وتحصيل رسوم النظافه ومتابعة اعمال النظافة العامة بمدينة الزقازيق فى جميع القطاعات التابعة لرئاسة المركزكما تم المرور على الأشجار المثمرة بجانبي الطريق كما تم رفع المخلفات الصلبة من الأماكن المتراكمة فيها بأول مدخل قرية بردين طريق قهوة قاعود حتى طريق السوق خلف مبنى الشونة والبنك الزراعي المصري بقرية بردين وذلك بالاضافة الى شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين بصفة مستمرة حفاظًا على عدم تراكمات مياه الصرف الصحى بمساكن بردين بصفة مستمرة يوميًا

رفع تجمعات القمامة بطريق ميت غمر الزقازيق

فيما قامت الوحدة المحلية بشيبة النكارية برفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق التابع للوحد ة المحلية بشيبة النكارية ومن أمام وخلف مصنع الزيت وشارع السلام ومجمع المدارس وشارع المنشيه ونفق شيبة وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضارى لمدخل الوحدة المحلية بشيبة النكارية ومدينة الزقازيق ولخدمة المواطنين وذلك تحت إشراف الأستاذ السيد فوزي السيد رئيس الوحدة

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