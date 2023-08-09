محافظ الشرقية يفاجئ مركز الزقازيق لمتابعته أعمال النظافة

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع منطقة القومية للتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة والوقوف على الخطوات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين وكذلك وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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تكثيف الحملات بحى اول وتان الزقازيق

اصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية واجراء اعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة لإعادة الانضباط للشارع.توجه محافظ الشرقية لمنطقة حي المستشارين والتقي محافظ الشرقية بعدد من المواطنين وتعرف على آرائهم نحو أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة واستمع لمشكلاتهم موجهًا رئيس مركز الزقازيق بفحصها وحلها في إطار الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أحد معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقال كلنا نعمل من أجل وصالح المواطن.

التكليف بالتنسيق بين المركز والتخطيط

كلف المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام لبحث إمكانية فتح محاور مرورية جديدة بالمنطقة تساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة وتخفيف حدة الزحام بها وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة ورافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي.

التشديد على روساء المراكز والمدن

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب..حيث، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببحطيط بتنفيذ إزالة لسور بالدبش الأبيض على مساحة ٩٠م بناحية كفر عياد بحطيط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة ميزان بيسكول مخالف بالاخيوة

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة بيسكول مخالف بناحية الأخيوة على مساحة ٢٠ مترا وتطبيق القانون على المخالفين. وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بإزالة بناء داخلى مخالف لشروط الترخيص بطول 20 م داخل مطعم بالمدينة، فضلا عن ازالة بناء للدور الأول علوى على مساحة 120م مبانى بحى الصباغين بالمدينة وتطبيق القانون على المخالفين.

الأجهزة التنفيذية بمنيا القمح

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة جمالون مخالف بقرية شلشلمون خارج الحيز العمراني وتم فك جميع الأعمال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بإزالة شدة خشبية بالدور الأول علوى لمنزل بناحية كفر الشيخ عثمان تابع قرية الفواقسة (الزرزمون) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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