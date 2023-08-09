الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الشرقية يفاجئ مركز الزقازيق لمتابعته أعمال النظافة

محافظ الشرقية يفاجئ
محافظ الشرقية يفاجئ مركز الزقازيق لمتابعته،فيتو

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع منطقة القومية للتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة والوقوف على الخطوات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين وكذلك وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

Advertisements

محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلى لههيا والقرين وفاقوس

تكثيف الحملات بحى اول وتان الزقازيق 

اصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية واجراء اعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة لإعادة الانضباط للشارع.توجه محافظ الشرقية لمنطقة حي المستشارين والتقي محافظ الشرقية بعدد من المواطنين وتعرف على آرائهم نحو أعمال التطوير التي تمت بالمنطقة واستمع لمشكلاتهم موجهًا رئيس مركز الزقازيق بفحصها وحلها في إطار الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم أحد معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقال كلنا نعمل من أجل وصالح المواطن.

التكليف بالتنسيق بين المركز والتخطيط

كلف المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام لبحث إمكانية فتح محاور مرورية جديدة بالمنطقة تساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة وتخفيف حدة الزحام بها وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة ورافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي.

التشديد على روساء المراكز والمدن 

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية 

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب..حيث، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية ببحطيط بتنفيذ إزالة لسور بالدبش الأبيض على مساحة ٩٠م بناحية كفر عياد بحطيط وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة ميزان بيسكول مخالف بالاخيوة 

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة بيسكول مخالف بناحية الأخيوة على مساحة ٢٠ مترا وتطبيق القانون على المخالفين. وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بإزالة بناء داخلى مخالف لشروط الترخيص  بطول 20 م داخل مطعم بالمدينة، فضلا عن ازالة بناء للدور الأول علوى على مساحة 120م مبانى بحى الصباغين بالمدينة وتطبيق القانون على المخالفين.

 

محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالحسينية

الأجهزة التنفيذية بمنيا القمح 

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة جمالون مخالف بقرية شلشلمون خارج الحيز العمراني وتم فك جميع الأعمال وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزرزمون بإزالة شدة خشبية بالدور الأول علوى لمنزل بناحية كفر الشيخ عثمان تابع قرية الفواقسة (الزرزمون) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق منطقة القومية فصل التيار الكهربي امن وسلامة المواطنين

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يفتتح مجمع الخدمات بقرية سعود بالحسينية

محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالحسينية

محافظ الشرقية يشكل لجنة لحصر الأطفال مجهولي النسب

محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلى لههيا والقرين وفاقوس

الأكثر قراءة

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث

أيمن يونس يدعم شيكابالا ويطالب المجلس بالاستقالة ورد مفاجئ من أحمد مرتضى

كتاب الأضواء يتصدر تويتر بعد وصول سعره لـ 670 جنيها ومتابعون: هنقعد عيالنا في البيت

ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك

غرفة شركات السياحة تعلن موعد فتح باب وتفويج رحلات العمرة

المحامية المتهمة بقتل طبيب الساحل تروي تفاصيل علاقتها بالمتهم الرئيسي

صلاح محسن على قائمة الانتظار في الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

إعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

اكتشاف مثير، سرعة كوكب المريخ تتزايد

الحكم على بارون المخدرات الكولومبي أوتونييل بالسجن 45 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر السكر اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: قراءة سورة الإخلاص 3 مرات لا تعادل ختم القرآن

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

ما حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية