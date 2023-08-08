الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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محافظات

متابعة محلات الزقازيق للتأكد من تنفيذ مواعيد الغلق

متابعة محلات الزقازيق
متابعة محلات الزقازيق لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق، فيتو

أكد المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، أنه أجرى مرورا على الورش الحرفية والمحلات والمقاهي والكافيهات والملاعب الخماسية للتأكد من تنفيذ تعليمات الغلق في المواعيد المقررة قانونا وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، موجها بضرورة الالتزام بتعليمات ترشيد الطاقة سواء بالمصالح الحكومية أو الإعلانات المضيئة، فى إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، كما شدد علي استمرار العمل في منظومة النظافة  بشوارع مدينة الزقازيق، كما تم تكليف المهندس السيد العسيلى بضرورة متابعة ترشيد استهلاك الطاقة فى قطاعات أخرى تابعة لرئاسة المركز وغلق المحال التجارية والصناعية في الأوقات المحددة من قبل السلطة المختصة طبقا لقرار رئيس الوزراء الخاص بتوفير الكهرباء.

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نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مكتب التنسيق الإلكتروني

 

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وقال المحاسب على الصناديلى، إن هذا المرور على المنشآت جاء حسب تعليمات ممدوح غراب محافظ الشرقية، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة العمل ليل نهار وفى  إطار جدية العمل بمنظومة النظافة، بجميع الوحدات المحليه ورئاسة المركز، حيث أنه وفي بنطاق الوحدة المحلية بشوبك بسطه، تم رفع مخلفات القمامة والمخلفات والتراكمات والسافوحه، من أمام قرية شوبك بسطة وقرية الطاهرة، ودوران أبو الأخضر ودوران الزراعة، من الطريق العام الزقازيق أبوحماد من الاتجاهين. كما أنه يتم الآن بوحدة العصلوجى، نظافة الطريق ورفع القمامة والسفوحة، من أول كارفور مرور بالفتحات الموجودة بسور السكة الحديد، وأسفل الكوبرى العلوى مرورا حتى حدود بردين، وكذلك العودة. 

رش الطبانات بالمياه لتهدئة الأتربة 

ويتم نظافة الكوبرى العلوى حتى إدارة المرور وأمام مخزن الغاز القديم والجبانة، وخلف الوحدة الصحية وسور مركز الشباب وكذلك رش الطريق والطبانات بالمياه لتهدئة إثارة الأتربة. وبالوحدة المحلية ببيشة قايد ، تم متابعة أعمال النظافة اليومية أمام مساكن كفر الحمام الجديده, وتم رفع تجمعات القمامة الموجودة علي طريق مشتول القاضي.وبالوحدة المحلية بالنخاس وبحضور يسري راشد نائب رئيس المركز وتحت إشراف المهندس اسامة عبد الرافع رئيس الوحدة المحلية بالنخاس، تم متابعة أعمال النظافة اليومية والتجميل بالطريق العام ميت غمر الزقازيق, وكذلك النظافة بحرم السكة الحديد بنطاق النخاس بواسطة عمال تحسين البيئة بالوحدة.. وبوحدة شيبة وبتواجد  يسرى راشد نائب رئيس المركز تم رفع تجمعات الأتربة والقمامة بطريق ميت غمر الزقازيق, التابعة  للوحدة المحلية بشيبة النكارية ,ومن أمام وخلف مصنع الزيت،  وشارع السلام ومجمع المدارس وشارع المنشة.

الطريق العام ميت غمر الزقازيق 

كما تم المرور والمتابعة على الطريق العام ميت غمر الزقازيق, وتلاحظ وجود عمود كهرباء مائل على الطريق العام ,و تم التنسيق مع شبكة كهرباء شيبة وتم استعدال عمود الكهرباء بلودر الوحدة وبحضور مسؤول شبكة الكهرباء وتم إنهاء المشكلة وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين ولخدمة المواطنين

الإشراف على نظافة الطريق العام الزقازيق بلبيس 

وكذلك  بنطاق الوحدة المحلية ببردين تم المتابعة والإشراف على أعمال النظافة اليومية على الطريق العام الزقازيق - بلبيس والعكس، حيث تم رفع الأتربة والقمامة من جانبى الطريق، وتم رى الأشجار المثمرة على جانبى الطريق وتم رى نباتات الزينة لمدخل البوابة الرئيسية لمدخل بلبيس الزقازيق وبمشاركة عمال تحسين البيئة,و تم رفع المخلفات أول مدخل بردين طريق المقابر بردين حتى مصرف عزبة القبلية - والخمسين , ومن كما تم شفط مياه الصرف الصحى بمساكن بردين بصفة مستمرة وبنطاق الوحدة المحلية بالزنكلون، كما تم التعامل برفع كفاءة طريق كفر جاويش  وكفر جبران وجاري العمل بمدخل القري بالتناوب، علي مدار أيام الأسبوع. 

اجتماع المجلس التنفيذي لمركز ومدينة الزقازيق

نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق 

وأضاف الصناديلى تابعت الأجهزة التنفيذية تحت إشراف السيد العسيلى  نائب رئيس المركز، وحسينى عبد الفتاح مدير إدارة تحسين البيئة, العمل بمنظومة النظافة بمتابعة أعمال النظافة العامة فى جميع القطاعات بشارع الزراعة التجنيد, حيث تم رفع تراكمات القمامة ومن أمام الصالة المغطاة وايضًا رى النجيلة بحديقة طريق الشوبك وغسيل الارضيات الخاصه بها تأتي هذه الجهود لظهور المدينة دائمًا فى أبهى صوره لها كما تابع ما تم من أعمال النقطة الوسيطة بالغار حيث تم رفع عدد  (24 نقلة بمعدات المركز) ونقلهم إلى المدفن الصحى ببلبيس. 

 

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المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق اتخاذ الاجراءات القانةنية المهندس السيدالعسيلى نائب رئيس المركز المصالح الحكومية تنفيذ تعليمات الغلق

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