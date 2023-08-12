السبت 12 أغسطس 2023
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جهاز القاهرة الجديدة: إزالة عدد من مخالفات البناء بالمدينة

إزالة مخالفة، فيتو
إزالة مخالفة، فيتو

شن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملة إزالة مخالفات موسعة بانحاء المدينة.

وأعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز المدينة أن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء غرف سطح مخالف بالقطعة ١١٣  حى جاردينيا وتم إزالتها والتحفظ علي المعدات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وإيقاف مباني مخالفه ببدروم القطعة 41 النرجس1 وإيقاف تعديلات إنشائية  بالقطعة 272 النرجس6 لمخالفته للرسومات واللوحات المقدمة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية، وإيقاف أعمال تكسير بغرف السطح بالقطعه رفم 215 ياسمين 1 تمهيدا لزيادة غرف السطح وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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وأصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة التعديات المقامة داخل حدود جهاز القرى السياحية بوحدة " فيلا " نموذج ( مميزة ) بالمنطقة 22 بمركز مارينا العلمين السياحي والمتمثلة في ضم مسطح أخضر للوحدة من الجهة الشرقية والجهة القبلية، بدون ترخيص.

ونص القرار على أن يتولى جهاز القرى السياحية بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ  القرار.

وفي سياق متصل، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شَن حملة مُكبرة لمراجعة موقف المركبات والمعدات الثقيلة العاملة بالمدينة، حيث جابت الحملة الطرق الرئيسية والفرعية بمشاركة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 7 مخالفات بها 2 خلاطة و2 لودر، يعمل بدون تصريح وكذا 3 مركبات " تروسيكل " نباشين، وتم اقتيادهم والتحفظ عليهم بمقر الجهاز وتم استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير تمكنت من إيقاف مخالفتى بناء فى مهدهما، وتمثلت تلك المخالفات فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، موضحًا أن اللجنة قامت بإيقاف الأعمال فى مهدها فور وجود مواد البناء المعدة لغرض المخالفة، والشروع فى التنفيذ وذلك بإحدى قطع الأراضى بالحى الثانى، وكذلك إزالة الحوائط المخالفة خارج النسبة البنائية بقطعة أرض بالمنطقة السابعة عمارات، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

طالب رئيس جهاز مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى بضرورة الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

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وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه تم شن حملة إزالة موسعة، على القطاعين الشمالي والجنوبي، لإزالة مخالفات البناء، استهدفت أحد الكمبوندات بالقطاع الشمالي، وأسفرت عن إزالة فورية لزيادة في النسبة البنائية لمسطح غرف السطح للعمائر السكنية أرقام ٢٢،٢٣، ٢٤، ١٢.

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