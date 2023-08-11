الجمعة 11 أغسطس 2023
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الإسكان تطرح أراضي استثمارية بمدينة أسيوط الجديدة

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.


موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة بأسيوط الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع اراضي بمدينة أسيوط الجديدة بنظام الإستثمار بنظام التخصيص الفوري كالآتي:

القطعة رقم 1

قطعة ارض رقم (169) بامتداد المنطقة الصناعية بمساحة 3,414  متر مربع بنشاط مخازن دوائية وسعرها التقديري 680 جنيه مصري للمتر² بينما يكون سعرها 832 جنيه مصري للمتر² في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

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القطعة رقم 2
 

قطعة ارض رقم ( 17/15) بالمنطقة الاقليمية بأسيوط الجديدة بمساحة 41,370  متر مربع بنشاط صناعات مواد بناء وسعرها التقديري 2,830 جنيه مصري للمتر² بينما يكون سعرها التقديري 3,462 جنيه مصري للمتر² في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

النسبة البنائية بأسيوط الجديدة للأراضي الاقل من 5 أفدنة

النسبة البنائية  لا تزيد عن 65 % من المساحة المخصصة للخدمة. 
الارتفاع  المسموح به 15 متر 
يلتزم الراسي عليه  قطعة الارض بالحصول علي موافقة الجهات المعنية.
المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة.

مدة التنفيذ: ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور اول قرار وزاري.

النسبة البنائية بأسيوط الجديدة للأراضي الأكبر من 5 أفدنة

نسبة الاراضى المخصصة للاسكان لا تزيد عن 50% من اجمالى مساحة الارض.

النسبة البنائية للاسكان لا تزيد عن 50% من المساحة المخصصة للاسكان.

الارتفاع (ارضى + 4 ادوار علوية ) وبحد اقصي 18متر طبقا لقيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة وطبقا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويسمح باقامة غرف للاسطح بحيث لاتزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الارضى وتستغل كخدمات للمبنى
نسبة الاراضى المخصصة للخدمات من 8-12% من اجمالى مساحة الارض.

النسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للانشطة النجارية والادارية والتعليمى والحضانة , وبالنسبة للنوادى الاجتماعيىة  لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمة , وللخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمة.


الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة بأسيوط الجديدة

يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة قطعة الارض ( 10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الأخطار بموافقة مجلس الادارة) بالإضافة الي (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر المعتمد للنشاط الصناعي ؛ وعلى أن يتم سداد باقي ثمن الارض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 شهور من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ؛ علي ان يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الاخطار بموافقة مجلس الادارة وحتي تاريخ السداد بنسبة فائدة 7% وفقا لموافقة مجلس الوزراء (بالإضافة الي 1% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف ادارية ).

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