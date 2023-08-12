معجب ينهار من البكاء بعد رؤية محمد رمضان في عرض فيلم ع الزيرو بالسعودية (فيديو)

أثار أحد المعجبين الجدل بعد رؤيته للفنان محمد رمضان، حيث انهار من البكاء عند رؤيته خلال تواجد الأخير في السعودية؛ لحضور العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو" بالعاصمة الرياض، بمشاركة عدد من صنّاع العمل.

ووثق مقطع فيديو دخول رمضان إلى العرض الخاص وسط حشد كبير من جمهوره، فاتجه إليه أحد المعجبين واحتضنه وهو يبكي، ثم التقط صورة معه.

🎥| بكاء احد المعجبين عند مقابلة الممثل المصري محمد رمضان خلال العرض الأول لفيلمه [ ع الزيرو ] بالرياض. pic.twitter.com/UCaZuSXLYx Advertisements August 11, 2023

كما نشر محمد رمضان مقطع فيديو وهو يلتقط الصور التذكارية مع الجمهور، وعلق: "من عرض فيلم ع الزيرو أمس في الرياض".

وأضاف: "حُب وحسن استقبال متوقع من جمهوري السعودي الغالي الداعم لي منذ بدايتي، شكرًا السعودية ملًكا وولي عهد وشعبًا، ثقة في الله نجاح دائما أبدا".

وكان فريق عمل "ع الزيرو" احتفل، مساء الخميس الماضي، بالعرض الخاص للفيلم في العاصمة السعودية الرياض، على أن يتم عرضه في دور السينما في المملكة وباقي دول الخليج بعد ذلك.

وتداول أبطال الفيلم، الذي يجمع محمد رمضان ونيللي كريم للمرة الأولى في عمل فني، صورًا ومقاطع فيديو توثق الأجواء التي رافقت العرض الخاص للفيلم في الرياض، والذي نظّمته "فوكس سينما السعودية".

ونشرت النجمة السورية جمانا مراد، التي تؤدي دور سيدة صاحبة نفوذ تملك البنسيون (فندق صغير)، الذي تدور داخله معظم أحداث الفيلم، عبر حسابها في "X" -تويتر سابقًا-، مقطعًا مصورًا يوثق لحظة وصولها إلى موقع العرض.

إيرادات فيلم ع الزيرو

وحقق فيلم ع الزيرو والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان إيرادات أكثر من 737 ألف جنيها في شباك التذاكر أمس الجمعة.

وكانت دور العرض السينمائي بمصر شهدت إقبال جماهيري متوسط وتصدرت العائلات المشهد لحضور فيلم الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم الجديد والذي يحمل اسم ( ع الزيرو) وسجلت نسبة الإيرادات في أحدث ليالي عرضه الثلاثاء الماضي 654 ألفا و500 جنيه بالسينمات المصرية… ليصل إجمالي إيراداته في الأسبوع الأول لــ 5 ملايين و867 ألفا.

فيلم ع الزيرو ع الزيرو لـ محمد رمضان:

وتستقبل السينمات المصرية الفيلم بشكل رسمي بأربع حفلات يوميًّا تبدأ من العاشرة صباحا وحتى منتصف الليل.

وأصدرت الشركة بيانًا جاء فيه: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج، وموسيقى تصويرية، ومكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم".

فيما تابع البيان: "ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة.

أبطال فيلم ع الزيرو

وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

قصة فيلم ع الزيرو

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي.

وكان الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، علق على مطالبة أحد المحامين لـ الرقابة على المصنفات الفنية بمنع عرض فيلم "ع الزيرو" للفنان محمد رمضان من باب معارضة العمل للقيم الدينية وترويجه للجريمة والتشجيع على تقليدها.

فيلم ع الزيرو، فيتو

منع فيلم ع الزيرو من العرض

وقال المنتج مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"أول مرة أفهم إن حد ما شافش الفيلم وطالع يهاجمه ويطالب بمنعه من العرض".

واضاف: "تجارة الأعضاء البشرية مشهورة في العالم كله وفيه عصابات متخصصة في تجارة الأعضاء وأنا طبيب بشري وعارف بيعملوا إيه".

البداية الحقيقية لمحمد رمضان

ولفت: فيلم “ع الزيرو” عمل رد فعل عظيم وهذه هي البداية الحقيقية لـمحمد رمضان، معقبًا: "الفيلم بيحكي عن شخص بيقع ضحية لعصابات تجارة الأعضاء وبيخوض رحلة طبيعية، ونحن لا نروج على الإطلاق لتجارة الأعضاء البشرية على الإطلاق".

الرقابة على المصنفات الفنية

وأشار الى: "الرقابة على المصنفات الفنية في منتهى الوعي ولو كانت ترى أن العمل غير مناسب لما وافقت على عرضه".