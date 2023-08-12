السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد رياض: حالة الحب في المهرجان القومي للمسرح أسعدتني (فيديو وصور)

الفنان محمد رياض،
الفنان محمد رياض، فيتو

أكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح أن أكثر أمر أسعده في دورة المهرجان هذا العام هي حالة الحب التي رآها قائلا: " شوفت حالة حب في كل مكان في العروض والورش المسرحية وحفل الافتتاح وفي حالة عرس حقيقي، والمسرح يستاهل انه يتعمله مهرجان كبير". 

محمد رياض 

وأضاف "رياض" أنه منذ تولية رئاسة المهرجان القومي للمسرح وهو يراه مهرجانا كبيرا ومن هذا المنطلق بدأ العمل، متابعا: "ومن هذا المنطلق بدأ فريق المهرجان بكل اللجان العمل بهذا.. مش كل اللي كنت بحلم بيه تم لكن أفكارنا اكبر واحلامنا اكبر بالتأكيد".  

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ندوة مناقشة كتاب خالد الصاوي

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "خالد الصاوي" للكاتب والناقد محمد عبد الرحمن زغلول الصادر عن المهرجان القومي للمسرح، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان القومي في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، حيث يعد خالد الصاوي أحد المكرمين هذا العام بالمهرجان. 

ويحضر الندوة عدد من الفنانين والكتاب ومنهم الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان، والدكتور والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة، ويدير الندوة الكاتب إبراهيم الحسيني. 

المهرجان القومي للمسرح 

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح 

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص. 

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