الخميس 10 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

المهرجان القومي للمسرح يمنح المشاركين في الورش الفنية شهادات بحضور مدربيهم (صور)

المشاركون في ورش
المشاركون في ورش المهرجان، فيتو

منح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، ومديره الفنان ياسر صادق، مساء اليوم الأربعاء، شهادات مشاركة وتميز واجتياز للورشة لكل المشاركين في الورش من الشباب.

وحضر التكريم كل من المدربين المشرفين على الورش وهم: الفنان أحمد مختار، والفنان خالد عبد السلام، والفنان صفوت حجازي، والفنان شادي سرور والدكتور عمرو عبد الله، فيما بلغ عدد المشاركين في الورش خلال الدورة السادسة عشرة أكثر من  140 متدربا من كل الأعمار.

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الفنان محمد رياض 

وقال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان: حرصت إدارة المهرجان هذا العام على أن يكون المتدربين على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية، وقدمت إدارة المهرجان كل ما في وسعها من جهد لكي يحصل المتدربين على أكبر قدر من المعلومات في الورش الفنية وقدم رياض أيضا الشكر لكل القائمين على المجهود الرائع في هذه الورش.

 

ورش المهرجان القومي للمسرح المصري 

الجدير بالذكر أن الورش الفنية الثلاث بدأت هذا العام قبل أيام مهرجان المسرح المصري الفعلية بخمسة عشرة يوما لكي يحصلوا على أكبر عدد من التدريبات الفنية، حيث بلغ عدد المتقدمين لهذه الورش الفنية الثلاث حوالي ٧٠٠ في كل ورشة وتم تصفيتهم واختيار المؤهلين للمشاركة بشروط وضوابط وضعها المدربين.

المهرجان القومي للمسرح 

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

 

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

 

 

عروض المهرجان القومي للمسرح 

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض

 

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

 

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص. 

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