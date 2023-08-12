السبت 12 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

سيدتي أنا كامل العدد في أولى لياليها بالمهرجان القومي للمسرح (صور)

مسرحية سيدتي أنا،
مسرحية سيدتي أنا، فيتو

قدم فريق العرض المسرحي "سيدتي أنا" بطولة النجم نضال الشافعي والنجمة داليا البحيري، مساء أمس الجمعة، أولى لياليه ضمن مشاركته في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، والذي يستمر حتى يوم ١٤ أغسطس الجاري. 

 

وشهد عرض سيدتي أنا إقبالا جماهيريا كبيرا رفع شعار "كامل العدد" على خشبة المسرح القومي بالعتبة، فيما من المقرر أن تشهد العرض اليوم السبت لجنة تحكيم العروض المسرحية بالمهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان أشرف عبد الغفور. 

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مسرحية سيدتي أنا 

ومسرحية "سيدتي أنا" مأخوذة عن النص العالمي "بجماليون" من مؤلفات الكاتب الإيرلندي الشهير جورج برنارد شو الذي قام بكتابته قبل أكثر من مائة عام.

 

وتدور أحداث مسرحية "سيدتي أنا" في إطار اجتماعي موسيقي استعراضي،  وتظهر عدة شخصيات منها البروفيسور "آدم هنري" وهو عالم الصوتيات الذي يكره النساء وصديقه الباحث "مستر بيكو"  لتحويل "ليزا" بائعة الزهور لأميرة وسيدة مجتمع.

ويشارك في مسرحية سيدتي أنا كل من داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، ونشوى حسن، وأمينة سالم، والمسرحية أشعار عادل سلامة، وألحان الموسيقار محمود طلعت، وديكور دكتور حمدى عطية، ملابس دكتورة مروة عودة، جرافيك جون بهاء، تصميم الاستعراضات مصطفي حجاج، ومن تأليف وإخراج محسن رزق.

المهرجان القومي للمسرح 

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

 

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

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مسرحية سيدتي أنا نضال الشافعي المهرجان القومي للمسرح داليا البحيري القومي للمسرح

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