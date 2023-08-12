السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البورصة تنظم حلقة نقاشية حول أهمية سوق الأوراق المالية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 تنظم البورصة المصرية حلقة نقاشية بمشاركة رامي الدكاني وحضور مجموعة من أطراف سوق المال، الفعالية تستهدف تسليط الضوء على أهمية سوق الأوراق المالية وكذلك دور صناديق الاستثمار المتخصصة في سوق المال ودورها في تنويع وزيادة حجم الاستثمارات.

البورصة تنظم حلقة نقاشية بمشاركة رامي الدكاني وحضور مجموعة من أطراف سوق المال

نظمت البورصة المصرية فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس الجاري، وذلك بهدف الترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

Advertisements

وشهدت أولى فعاليات البورصة المتعلقة بالترويج لفرص الاستثمار الخاصة بمجتمع الأعمال عقد حلقة نقاشية ألقى في بدايتها رامي الدكاني - رئيس البورصة المصرية كلمة رحب فيها بالحضور وعرض أهم محاور النقاش والمتمثلة في دور صناديق الاستثمار عامة وصناديق الاستثمار المتخصصة بشكل خاص داخل منظومة سوق المال.

وشهدت فعالية البورصة الترويجية تسليط الضوء على أهمية صناديق الاستثمار المتخصصة ودورها كأوعية استثمارية متنوعة متاحة أمام المستثمرين لدعم قدراتهم على اتخاذ القرار، والوسيلة الاستثمارية الأنسب لتعظيم حجم استثماراتهم في سوق المال.

كما سلط الحضور الضوء على أحدث تجارب صناديق الاستثمار بالسوق المصرية والممثلة في صندوق الاستثمار في الذهب، ومدى قدرته على جذب العديد من المستثمرين والمؤسسات منذ إطلاقه في 14 مايو الماضي.

ويشهد جدول فعاليات البورصة المصرية في الساحل هذا العام عددًا من الفعاليات المخصصة لمجتمع الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى الفعاليات الخاصة بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأيضا منتجات التمويل الخضراء وكذلك الأدوات المالية المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة بالإضافة إلى فعاليات تخص ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات التكنولوجيا المالية.

خبير يرصد مزايا الاستثمار في أسهم الشركات ومستهدفات البورصة خلال الربع الثالث

خبيرة ترصد أبرز قطاعات البورصة الأكثر نشاطا خلال الأسبوع ومستهدفاتها الفترة المقبلة

وكانت إدارة البورصة المصرية عقدت فعالية ترويجية يوم 4 أغسطس الجاري عبر تنظيم حلقة نقاشية استضافت رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، ألقى الضوء خلالها على عدة محاور تتضمن أسباب ودوافع الاستثمار في البورصة ولماذا يعتبر الوقت الحالي مناسبا للاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكيفية الاستفادة من الاستثمار في الأوراق المالية كوسيلة للتحوط من التضخم والحفاظ على قيمة المدخرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الإستثمار في الذهب البورصة المصرية الاوراق المالية البورصة فى الساحل الساحل الشمالى رئيس البورصة المصرية

مواد متعلقة

خبير يرصد مزايا الاستثمار في أسهم الشركات ومستهدفات البورصة خلال الربع الثالث

خبير ينفي تأثر أسعار الذهب حين عرضها على الشاشة الرئيسية للبورصة

صناع ورجال أعمال: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار طفرة بالقطاع، وتساعد في سد الفجوة الدولارية

الدولة المصرية تمُر بمرحلة فارقة.. خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص بعد رسالة الرئيس للوزراء

خبير يكشف معيار تحديد أسعار الذهب بعد التداول بصندوق استثمار المعدن الأصفر بالبورصة

مايا مرسي: مصر تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة

خبير: الذهب من أهم أدوات التحوط وإنشاء الصناديق يستهدف حماية الأفراد من الغش التجاري

المصري للتأمين يرصد القيمة العادلة وقياس الاستثمارات المالية في شركات التأمين

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

تعرف على أعلى 7 شهادات إدخار في البنوك اليوم

سبع صنايع والبخت ضايع، رحلة شقاء منى القناوية من حفر القبور وتسلق النخيل لأول سائق توك توك بالصعيد (فيديو)

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

لطلاب المرحلة الثانية في التنسيق، قوائم الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

Advertisements

منوعات

المزيد

صور لأفخم حمام عام في العالم بالصين

تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم السبت

سعر اليورو يتوقف دون زيادة في البنك المركزي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أبرزها البيت بيتي.. مسلسلات ينتظر الجمهور موسمها الثاني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء حكم الصلاة على النبي لتذكر الشيء المنسي

اعرف بعض الباعة الفقراء فأترك لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة، فهل تصح هذه النية

كبار علماء الأزهر يحذرون من استغلال حاجات الناس وزيادة أسعار بيع السلع

المزيد
الجريدة الرسمية