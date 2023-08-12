في غياب النني، تشكيل أرسنال أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي، أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيلة الأساسية للفريق في مواجهة نوتنجهام فورست، لحساب الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

ويحتضن المواجهة ملعب أرسنال “الإمارات”، وهي المباراة الرسمية الثانية للجانرز بعد لقاء كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي.

ويغيب محمد النني عن المباراة بسبب الإصابة وعدم تأهيله حتى الآن للعب أساسيا مع الفريق الإنجليزي.

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – يوريان تيمبر

ارتكاز: توماس بارتي – ديكلان رايس

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خط الوسط الهجومي: جابرييل مارتينيلي – كاي هافيرتز – مارتن أوديجار – بوكايو ساكا

مهاجم: إدوارد نيكيتاه

وانطلق الدوري الإنجليزي الممتاز أمس بمواجهة مانشستر سيتي وبيرنلي، والتي انتصر في السيتيزنز بثلاثية نظيفة.

يذكر أن أرسنال أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، محتلًا المركز الثاني برصيد 84 نقطة خلف البطل، مانشستر سيتي.

وعقدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز صفقات قوية خلال الصيف الحالي ولعل أبرزها..

ديكلان رايس إلى أرسنال

اضطر آرسنال إلى إنفاق مبلغ قياسي في تاريخ النادي اللندني لضم ديكلان رايس من جاره وست هام مقابل 105 ملايين جنيه استرليني.

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ومع هذا المبلغ الهائل، يتوقع جمهور آرسنال الكثير من ابن الـ24 عامًا الذي سيتولى مهمة إدارة خط الوسط وتأمين إيصال الكرة لمجموعة موهوبة من المهاجمين الشباب.

الدنماركي راسموس هويلوند إلى مانشستر يونايتد

قرر مانشستر يونايتد أن يضع ثقته بعامل الشباب من خلال ضم الدنماركي راسموس هويلوند 20 عامًا قادما من أتالانتا الإيطالي.

وأثيرت علامات الاستفهام والتعجب حيال قرار يونايتد بإنفاق 64 مليون جنيه استرليني على لاعب شاب لم يكلف أتالانتا أكثر من 17 مليونًا قبل عام فقط.

وسجل هويلوند تسعة أهداف في موسمه الوحيد في الدوري الإيطالي، لكن أهدافه الستة في ست مباريات دولية هي ما تلفت النظر حقًا وتثير الإعجاب وتعطي مؤشرًا عن قدراته.

يتمتع هويلوند ببنية بدنية رائعة وسرعة مذهلة وجذوره الإسكندنافية جعلته محط مقارنة بالهداف النرويجي لمانشستر سيتي إرلينغ هالاند.

يوشكو إلى مانشستر سيتي

كان الكرواتي يوشكو جفارديول أبرز صفقة يبرمها مانشستر سيتي هذا الصيف بضمه قلب الدفاع الدولي من لايبزيغ الألماني مقابل 78 مليون جنيه إسترليني.

تألق العملاق البالغ 21 عامًا خلال مشوار بلاده الى نصف نهائي مونديال قطر نهاية العام المنصرم، لكنه يواجه الآن منافسة قوية في "استاد الاتحاد" لأنه سيكون من بين ستة مدافعين قادرين على شغل مركز قلب الدفاع في تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وشدد جوارديولا أن وجود هذا العدد من اللاعبين القادرين على شغل مركز قلب الدفاع "ليس كثيرًا على الإطلاق"، لأنه عمد في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي إلى اللعب بخط خلفي من أربعة مدافعين يلعبون أصلًا في مركز قلب الدفاع.

المجري دومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول

لجأ المدرب يورجن كلوب إلى الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي بضمه من لايبزيج الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغة قيمته 76 مليون دولار.

وبجانب الوافد الجديد الآخر بطل العالم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، سيكون ابن الـ22 عامًا الإضافة التي تؤمن الدينامية في خط وسط "الحمر"، لكن فريق كلوب ما زال بحاجة الى مزيد من التعزيز لسد الفراغ الذي خلفه رحيل القائد جوردان هندرسون، البرازيلي فابينيو، أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين، الغيني نابي كيتا وجيمس ميلنر.

بالنسبة لسوبوسلاي، فهو جاء إلى "ناد تاريخي حقًا" يملك "لاعبين جيدين حقًا، مدربًا جيدًا. كل شيء جيد. بالنسبة لي كان الأمر مثاليًا لاتخاذ الخطوة التالية في نادٍ مماثل. الجماهير، الملعب، كل شيء جيد حقًا".

وسجل سوبوسلاي 20 هدفًا في 91 مباراة خاضها في صفوف لايبزيغ منذ انضمامه إليه قادمًا من سالزبورج النمسوي في يناير 2021 خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الإيطالي ساندرو تونالي (نيوكاسل)

لم يبالغ نيوكاسل في انفاقه هذا الصيف رغم مشاركته في دوري الأبطال، ووقع الماكبايس مع ساندو تونالي أغلى لاعب إيطالي في التاريخ بعد ضمه من ميلان مقابل 60 مليون جنيه استرليني.

وساهم ابن الـ23 عامًا الذي يشبهه كثر بأندريا بيرلو، بقيادة معشوقه ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي عام 2022 لأول مرة منذ 11 عامًا، وفي وصوله إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

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