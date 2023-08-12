السبت 12 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في أمريكا إلى 80 قتيلا

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في أمريكا، فيتو

ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في ولاية  هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية  إلى 80 قتيلا اليوم السبت.


حرائق الغابات تلتهم ولاية هاواي 


وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية عن وفاة 67 شخصًا بعد قيام  فرق البحث بتمشيط أطلال منتجع لاهاينا فيما سعى المسؤولون  إلى تحديد كيفية انتشار اللهب بهذه السرعة عبر المنتجع التاريخي دون تحذير يذكر.

الكوارث الطبيعية في هاواي


وتجدر الإشارة إلى أن الحرائق هي الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكًا في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصًا على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة.
وتستعين فرق البحث في ولاية هاواي بالكلاب المدربة للبحث عن الجثث وقد تعثر على المزيد من ضحايا الحرائق التي أتت على ألف مبنى وشردت الآلاف، وهو ما يتطلب على الأرجح سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة البناء.

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وبعد ثلاثة أيام من وقوع الكارثة، لم يتضح بعد ما إذا كان بعض السكان تلقوا أي تحذيرات قبل أن تلتهم النيران منازلهم.وتحتوي الجزيرة على صفارات إنذار للتحذير من الكوارث الطبيعية والتهديدات الأخرى لكن يبدو أنها لم تنطلق أثناء الحريق.


ومن جانبه قال  حاكم  ولاية هاواي جوش جرين لشبكة (سي.إن.إن) "لقد وجهت بإجراء مراجعة شاملة هذا الصباح كي نعرف على وجه التحديد ما الذي حدث ومتى حدث" في إشارة إلى صفارات الإنذار.

وفي السياق ذاته قال  العلماء إن تغير المناخ يزيد من تكرار وحدة مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.ويذكر أن مساحة الحرائق تبلغ حاليا نحو 400 هكتار، وتسببت بها موجة الحر والرياح الناجمة عن إعصار "دورا".

وقد التهمت النيران عددا من المراكز الأهلية، بما فيها مدينة لاهاينا السياحية.وقامت السلطات بإجلاء المئات من السكان المحليين، وأغلقت الطرق وأوقفت حركة المرور.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن كافة الأجهزة الفدرالية في هاواي بالمشاركة في إطفاء الحرائق. ويشارك في عمليات الإغاثة الحرس الوطني الأمريكي.
 

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