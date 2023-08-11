الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أمريكا تدعم إكواس وتتوعد بمحاسبة قادة انقلاب النيجر حال تعرض بازوم للأذى

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فيتو

انقلاب النيجر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق عميق" بشأن سلامة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأمنه وتؤكد دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بشأن النيجر.

 

محمد بازوم رئيس النيجر

وأضاف أن الولايات المتحدة أوضحت لقادة الانقلاب العسكري في النيجر أنهم سيحاسبون إذا حدث أي مكروه للرئيس المخلوع محمد بازوم.

وقال حزب بازوم يوم الأربعاء إن الرئيس المعزول وعائلته محتجزون في ظروف "قاسية" و"غير إنسانية" في مقر إقامتهم، حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.

Advertisements

التدخل العسكري في النيجر

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بشأن النيجر، من دون أن يؤيد صراحة قرارها التدخل عسكريًّا لإعادة النظام الدستوري.

وقال بلينكن "إكواس، وهي منظمة تجمع دول غرب أفريقيا، تؤدي دورًا رئيسيًّا في توضيح ضرورة العودة إلى النظام الدستوري، ونحن نؤيد بشدة قيادة إكواس وجهودها في هذا الصدد".

وقررت المنظمة الإقليمية الخميس نشر "قوتها الاحتياطية" لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

ولم تحدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في قمتها في أبوجا أي جدول زمني أو عديد العسكريين الذين يشكلون هذه "القوة الاحتياطية"، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

 

التهديد بقتل الرئيس محمد بازوم

هدد المجلس العسكري فى النيجر، بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، داخل مقر احتجازه كرهينة فى حال إقدام مجموعة إكواس، على التدخل العسكري فى البلاد لإعادته إلى منصبه.
وكشف مسؤولان غربيان لوكالة " أسوشيتد برس"، أن المجلس العسكري في النيجر هدد بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، إذا تدخلت الدول المجاورة إكواس عسكريًا.

وقال المسؤولان: إن أعضاء المجلس العسكري في النيجر قالوا لدبلوماسية أمريكية كبيرة إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم، حال تدخلت دول المنطقة إكواس، عسكريا لإعادته إلى السلطة.

وفق التصريحات، فإن ممثلين عن المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب، أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، خلال زيارتها إلى النيج ر هذا الأسبوع، بأنهم سوف يقتلون محمد بازوم.

وأكد مسئول أمريكى تلك الرواية التى نقلتها " أسوشيتد برس"، متحدثًا أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ومن جانبها دعت مجموعة إيكواس، في القمة الأخيرة التي عقدتها أمس الخميس، إلى تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور.


بيان قمة مجموعة الإكواس

وقالت مجموعة إكواس في البيان الصادر عنها:" ندعو الاتحاد الأفريقي لدعم كل القرارات التي اتخذناها بشأن النيجر"، مضيفة:"أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع النيجر بما فيها التدخل العسكري".


وأضافت الإكواس في بيانها نريد أن نحل الأزمة في النيجر بشكل سلمي وكل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع النيجر بما فيها التدخل العسكري.

قال رئيس مجموعة إكواس، سنقوم بتحديد آلية مستدامة لإعادة الاستقرار إلى النيجر مضيفًا: التزامنا لا يتزعزع لإعادة الديمقراطية إلى النيجر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن انقلاب النيجر رئيس النيجر المعزول محمد بازوم دول غرب افريقيا إكواس التدخل العسكري في النيجر بيان قمة مجموعة الإيكواس

الأكثر قراءة

انسحاب أمير عزمي مجاهد من برنامج على الهواء والسبب صادم ( فيديو)

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان و83,9% للهندسة

الصيد في الماء العكر، بيراميدز يحرض شيكابالا للرحيل عن الزمالك برسالة حب

موعد قرعة الدوري المصري الممتاز وانطلاق البطولة بالموسم الجديد

مبرر غريب من الشرقية للدخان عن سبب ارتفاع أسعار السجائر الفترة الأخيرة (فيديو)

خطوة جريئة من الأهلي تجاه الحراس البدلاء، وكولر يهدد اللاعبين ويحسم مصير محمد شريف

سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023

اتهرت وتقزمت، كارثة تضرب محاصيل الوادي الجديد بسبب الموجة الحارة والرطوبة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

فيرجن جالاكتيك ترسل 3 سياح إلى حافة الفضاء (فيديو)

لصوص ينبشون القبور في فرنسا من أجل تحقيق أرباح

ابتكار مادة تنقي الماء من النفط

العثور على مخلوق جديد بـ 20 ذراعا في القارة القطبية الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023 في ختام التعاملات

سعر اليورو يحقق مكاسب على حساب الجنيه في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في نهاية التعاملات

ارتفاع سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

برسائل مباشرة.. مفتي الجمهورية يضع روشتة حلول لأبرز قضايا المجتمع المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 11- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية