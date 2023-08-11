أمريكا تدعم إكواس وتتوعد بمحاسبة قادة انقلاب النيجر حال تعرض بازوم للأذى

انقلاب النيجر، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق عميق" بشأن سلامة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأمنه وتؤكد دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بشأن النيجر.

محمد بازوم رئيس النيجر

وأضاف أن الولايات المتحدة أوضحت لقادة الانقلاب العسكري في النيجر أنهم سيحاسبون إذا حدث أي مكروه للرئيس المخلوع محمد بازوم.

وقال حزب بازوم يوم الأربعاء إن الرئيس المعزول وعائلته محتجزون في ظروف "قاسية" و"غير إنسانية" في مقر إقامتهم، حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.

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التدخل العسكري في النيجر

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بشأن النيجر، من دون أن يؤيد صراحة قرارها التدخل عسكريًّا لإعادة النظام الدستوري.

وقال بلينكن "إكواس، وهي منظمة تجمع دول غرب أفريقيا، تؤدي دورًا رئيسيًّا في توضيح ضرورة العودة إلى النظام الدستوري، ونحن نؤيد بشدة قيادة إكواس وجهودها في هذا الصدد".

وقررت المنظمة الإقليمية الخميس نشر "قوتها الاحتياطية" لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

ولم تحدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في قمتها في أبوجا أي جدول زمني أو عديد العسكريين الذين يشكلون هذه "القوة الاحتياطية"، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

التهديد بقتل الرئيس محمد بازوم

هدد المجلس العسكري فى النيجر، بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، داخل مقر احتجازه كرهينة فى حال إقدام مجموعة إكواس، على التدخل العسكري فى البلاد لإعادته إلى منصبه.

وكشف مسؤولان غربيان لوكالة " أسوشيتد برس"، أن المجلس العسكري في النيجر هدد بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، إذا تدخلت الدول المجاورة إكواس عسكريًا.

وقال المسؤولان: إن أعضاء المجلس العسكري في النيجر قالوا لدبلوماسية أمريكية كبيرة إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم، حال تدخلت دول المنطقة إكواس، عسكريا لإعادته إلى السلطة.

وفق التصريحات، فإن ممثلين عن المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب، أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، خلال زيارتها إلى النيج ر هذا الأسبوع، بأنهم سوف يقتلون محمد بازوم.

وأكد مسئول أمريكى تلك الرواية التى نقلتها " أسوشيتد برس"، متحدثًا أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ومن جانبها دعت مجموعة إيكواس، في القمة الأخيرة التي عقدتها أمس الخميس، إلى تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور.



بيان قمة مجموعة الإكواس

وقالت مجموعة إكواس في البيان الصادر عنها:" ندعو الاتحاد الأفريقي لدعم كل القرارات التي اتخذناها بشأن النيجر"، مضيفة:"أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع النيجر بما فيها التدخل العسكري".



وأضافت الإكواس في بيانها نريد أن نحل الأزمة في النيجر بشكل سلمي وكل الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع النيجر بما فيها التدخل العسكري.

قال رئيس مجموعة إكواس، سنقوم بتحديد آلية مستدامة لإعادة الاستقرار إلى النيجر مضيفًا: التزامنا لا يتزعزع لإعادة الديمقراطية إلى النيجر.