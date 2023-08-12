إمام عاشور ورضا سليم أبرز صفقات الميركاتو الصيفي في الدوري المصري

الدوري المصري، تتصدر صفقتا انضمام إمام عاشور والمغربي رضا سليم، إلي النادي الأهلي، صفقات اللاعبين في الميركاتو الصيفي في الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد.

وتعتبر صفقة الثنائي إمام عاشور ورضا سليم هما الأبرز في الدوري المصري حتي الآن بعدما تخطت كل صفقة مبلغ المليون دولار بعكس باقي صفقات الأندية التي أبرمت في الدوري المصري بين الفرق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وانحصرت قيمة الصفقات الداخلية بين الأندية في الدوري باستثناء الصفقتين المدويتين التي أبرمهما الأهلي ما بين 200 ألف دولار و400 ألف دولار في الوقت الذي لم يعلن الزمالك عن صفقات جديدة حتي الآن.

Advertisements

إمام عاشور ورضا سليم

تكلفة صفقة إمام عاشور للنادي الأهلي

وكانت صحيفة Tipsbladet الدنماركية أكدت أن صفقة إمام عاشور إلى الأهلي كلفت خزائن الأحمر 2 مليون و600 ألف دولار، بعقد شراء دائم، وهو ما يقارب المبلغ الذي دفعه نادي ميتلاند الدنماركي في التعاقد مع اللاعب قادمًا من صفوف الزمالك في يناير الماضي.

وأنهى النادي الأهلي رسميًّا، إجراءات ضم إمام عاشور من ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح لاعبًا في القلعة الحمراء.

ويحصل إمام عاشور على راتب الفئة الأولى بالقلعة الحمراء، ليصل راتبه إلى 15 مليون جنيه سنويًّا، مع زيادته بشكل سنوي، وهو راتب خيالي مقارنة بما كان يتقاضاه في الزمالك حيث كان يحصل على مليوني جنيه سنويًّا قبل مضاعفتها إلى 4 ملايين في عهد اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب.

أرقام صفقة رضا سليم إلي النادي الأهلي

كما أعلن النادي الأهلي عن انضمام رضا سليم، مهاجم الجيش الملكي المغربي، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة.. ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي في ذلك

وكانت تقارير أكد أن الأهلي اتفق على دفع 2 مليون و100 ألف دولار على 3 أقساط بالإضافة لـ300 ألف دولار على نسبة المشاركة وتسجيل الأهداف و20% من إعادة البيع لنادي الجيس الملكي المغربي في صفقة انضمام رضا سليم.

كما اتفق رضا سليم مع الأهلي علي الحصول على 800 ألف دولار بزيادة سنوية قدرها 100 ألف دولار.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب رضا سليم 2 مليون و200 ألف يورو، وذلك وفقا لترانسفير ماركت المتخصص في أسعار انتقالات اللاعبين.

ويبلغ اللاعب المغربي من العمر 23 عامًا، وبدأ مسيرته الاحترافية في فريق الفتح الرباطي، قبل أن ينتقل إلى الجيش الملكي، ويعد اللاعب محل أنظار العديد من الأندية على مستوى الوطن العربي قبل أن يرتبط اسمه مؤخرًا بالنادي الأهلي.

ويلعب اللاعب المغربي في أكثر من مركز حيث يستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر وفي المركز رقم 10.