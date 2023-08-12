تعرف على رقم قميص إمام عاشور مع الأهلي في الموسم الجديد

الأهلي، استقر إمام عاشور لاعب الأهلي على رقم قميصه الجديد مع الأهلي في الموسم الأول له مع الأحمر.

وعلمت فيتو أن إمام عاشور سوف يرتدي القميص رقم ١٢ في رحلته مع النادي الأهلي حيث كان متاحا أمام البلاي العديد من الأرقام وتحديدا ٧ أرقام ولكنه فضل اختيار رقم ١٢.

قالت مصادر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يتمسك بالتعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري سواء في انتقالات الصيف الحالية أو ميركاتو الشتاء القادم.

أضافت: كولر طلب ضم سوزا مهاجم جونبوك هيونداي وأكد على أنه لا توجد لديه مشكلة في الانتظار إلى يناير القادم للحصول على خدمات اللاعب في صفقة انتقال حر خاصة وأن عقده مع ناديه ينتهي في ديسمبر القادم.

كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي أن سوزا قادر علي حل أزمة هجوم الفريق ومن ثم يتمسك بضمه.

قالت مصادر داخل الأهلي إن هناك اتجاها بتعديل مالي في عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتحديدا في الموسم القادم المتبقي من عقده القديم مع ابرام عقد جديد لموسمين اضافيين بالشروط المالية الجديدة.

أضافت أن هناك اتفاقا بين كولر وإدارة الأهلي علي كافة بنود العقد الجديد والذي جاء بالاتفاق بين الطرفين حيث سيتم تعديل السنة المتبقية في العقد القديم مع إبرام عقد جديد بموسمين إضافيين.

انهى مسئولو النادي الأهلي مفاوضات تمديد عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة موسمين إضافيين.

وينتهي عقد كولر بنهاية الموسم القادم قبل أن يتوصل الأهلي لاتفاق مع المدرب السويسري علي تمديد عقده موسمين إضافيين.

ويعلن الأهلي تمديد عقد كولر خلال الأيام القليلة المقبلة وتحديدا قبل انطلاق الموسم الجديد.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر يومي ٢٤-٢٥ أغسطس الجاري موعدا للقياسات الطبية التي سيخضع لها لاعبي الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في الاطمئنان علي جميع اللاعبين علي الصعيدين البدني والطبي قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة يوم 23 أغسطس القادم، لقيادة تدريبات الفريق الأحمر، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها للفريق بعد انتهاء منافسات الموسم الماضي 2022-2023.

ويدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الاعتماد على أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق في مركز الظهير الأيسر خلال منافسات الموسم القادم 2022-2023.

كوكا بديل على معلول في الموسم القادم

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن هناك تفكيرا من جانب كولر في الاعتماد على أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر كبديل لعلى معلول، خاصة بعد انتقال الظهير الأيسر محمد أشرف إلى نادي زد، إلى جانب عدم التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأوضح المصدر أن كولر شاهد بعض المباريات التى تم الاستعانة فيها بكوكا في مركز الظهير الأيسر خلال منافسات الموسم قبل الماضي، وأشاد بأدائه وأنه يفكر في الاعتماد عليه في هذا المركز خلال منافسات الموسم القادم.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته يوم 24 أغسطس القادم، وذلك لبدء الاستعداد لمنافسات الموسم القادم 2023-2024

قائمة النادى الأهلى الأولية للموسم الجديد

وأرسل النادى الأهلى القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

كولر يكشف سر تأجيل مباراة السوبر الأفريقي

من ناحية أخرى تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلى منتصف سبتمبر المقبل