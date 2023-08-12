آخرهم مصطفى كامل وخالد تاج الدين، حروب وأزمات ضربت الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية

شهدت الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، أزمات ضربت الساحة الغنائية، تصدرت مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ولفتت إنتباه الجمهور بشكل كبير، وآخرهم أزمة خالد تاج الدين مع مصطفى كامل، بعد طرح الأول أغنية "يابا قشطة" التي أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية وقال البعض إنه يهاجم من خلالها الأخير.

تفاصيل أزمة مصطفى كامل وخالد تاج الدين

وتصدر اسم الشاعر والمطرب خالد تاج الدين تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مؤخرا، وذلك بعد طرحه لأغنية “يابا قشطة” على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” منذ أيام والتي أثارت جدلا كبيرا، بعدما قال البعض إنه يقصد بهذه الأغنية الهجوم والسخرية من الفنان مصطفى كامل.

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خالد تاج الدين ومصطفى كامل ـ، فيتو

التفاصيل الكاملة لأزمة مصطفى كامل وخالد تاج الدين

وبدأت القصة، حينما أثار الشاعر الغنائي والمطرب خالد تاج الدين الجدل خلال الأيام القليلة الماضية الجدل، وذلك بعد طرحه أغنية “يابا قشطة”على منصات الموسيقى وموقع اليوتيوب والأغنية من نوعية الراب.

وعقب طرح “خالد تاج الدين" أغنية “يابا قشطة” سرعان ما قال البعض إنه يسخر من مصطفى كامل بهذه الأغنية نظرا لتشابهها مع أغنية “قشطة يابا”، خاصة أن الأول انتقد خلال الفترة الماضية قرارات نقابة المهن الموسيقية بشأن إلغاء حفل ترافيس سكوت، فيما قال البعض إن أغنية “يابا قشطة” لخالد تاج الدين مجرد أغنية راب جديدة ليس لها علاقة بالهجوم أو السخرية من مصطفى كامل.

فيتو تواجه مصطفى كامل وخالد تاج الدين

“فيتو” واجهت الطرفين للوقوف على حقيقة الجدل المثار بشأن أغنية “يابا قشطة” التي طرحها خالد تاج الدين على موقع الفيديوهات “يوتيوب” منذ أيام.

وقال الفنان مصطفى كامل في تصريح خاص لـ"فيتو": هو مين ده؟ أنا ماعرفوش، ولما أرجع مصر هشوف مين ده.

ومن جانبه قال الشاعر خالد تاج الدين في تصريح خاص لـ"فيتو":" أنا حاليا مسافر وأنا مش هتكلم دلوقتي عن أي حاجة بخصوص الأغنية دي غير بعد أسبوع يعني في بيان رسمي.

اورتيجا يهاجم عمرو مصطفى

د. مطرب المهرجانات أورتيجا، علي الفنان والملحن عمرو مصطفى، بعد اتهام الأخير بسرقة مطربي المهرجانات ألحانه، قائلًا: "أنا عندي خناقة معاه وقلت له احنا عندنا جمهور يسفلت".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة "صدى البلد": "عمرو مصطفى له كل الاحترام ومش معنى أن حد سرق منه لحن أو لحنين يجمع ويشملنا كلنا بأننا سارقين منه، احنا ناس فاهمين ودارسين وصناع مزيكا وفيه ناس كبيرة في الصناعة بنعمل لهم توزيع ولحن وكلمات والأغنية بتنزل بتكسر الدنيا وبتجيب نفس المشاهدات والملايين اللي هو بيحققها".

عمرو مصطفي وأورتيجا، فيتو

حرب عمرو مصطفى ورامي جمال

في وقت سابق، فتح الملحن عمرو مصطفى النار على المطرب رامي جمال بعد تصريحاته الأخيرة عنه بشأن حديثه عن زملائه في برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على شاشة القاهرة والناس.

ووجه عمرو مصطفى رسالة قاسية لرامي جمال تضمن هجومًا عنيفًا ووصفه بأنه مطرب درجة خامسة وأكد أنه سيقاضيه في حالة ذكر اسمه في أي مكان.

وكان علق الفنان رامي جمال على التصريحات التي أطلقها الملحن عمرو مصطفى تجاه عدد من زملائه في الوسط الغنائي، معبرًا عن استيائه من أسلوب حديث الملحن.

وقال رامي جمال خلال لقائه مع برنامج حبر سري للإعلامية أسما إبراهيم: "في نوع من النرجسية أنا مش بحبه، وفي فرق بين إنك واحد من الملحنين العباقرة اللي التاريخ مش هينكرهم، لكن لسه مين ما زعلتوش؟".

وأضاف: "عاب في كل زمايله ولما تعيب في زمايلك أنت بتعيب في مهنتك وأنا شايف إننا نكبر بعض أحسن.. وأنا عارف إنه أطيب من الطيابة، لكن الناس العادية بتشوف مشاكلنا ليه نصدر لهم إننا مش بنحب بعض".

وعن تصريح عمرو مصطفى الذي قال فيه "أنا المبدع والمطرب أداة"، رد رامي جمال قائلا: "أعوذ بالله، مفيش حاجة في الدنيا متوقفة على شخص، والملحن من غير شاعر وموزع شاطر أداة، والمطرب الشاطر اللي سماه أداة هو الفترينة، من غيرها ما كانش هيبقى قاعد يتكلم إنه ملحن شاطر".

عمرو مصطفي ورامي جمال، فيتو

تفاصيل أزمة أغنية "يمكن خير"

وخلال الفترة الماضية، قام المطرب والملحن عمرو مصطفي بإغلاق أغنية "يمكن خير" للفنان رامي صبري من علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ، وأكد وقتها أن لحن الأغنية مقتبس من لحن أغنية له طرحت في وقت سابق

وانتهت الأزمة بين الطرفين بالصلح، وتمت إعادة فتح أغنية "يمكن خير" لرامي صبري علي موقع يوتيوب من جديد.

رامي صبري وعمرو مصطفي، فيتو

قصة اعتداء بودي جاردات محمد رمضان على مؤدي المهرجانات كزبرة

كشف محمد خالد مدير أعمال مؤدي المهرجانات “كزبرة” حقيقة الاعتداء على الأخير من قبل جاردات الفنان محمد رمضان بعد قيام “كزبرة” بإغلاق أغنية خمسة “لرمضان” نظرًا لأن حقوق الملكية الفكرية تعود لكزبرة من حيث الكلمات والألحان.

حقيقة اعتداء محمد رمضان على مؤدي مهرجانات شهير

وقال “خالد” في تصريح خاص لـ"فيتو" مفيش جاردات اعتدت على كزبرة ولا حاجة هو قال كدا كان بيهزر في البث المباشر مع المتابعين وكان واضح أنه بيمزح مع الجمهور.

وأضاف: "كل اللي حصل أن احنا قفلنا أغنية “خمسة” لمحمد رمضان من فيلم ع الزيرو لأنه حقوق الملكية الفكرية تعود لكزبرة و“رمضان” تعدي على الكلام والألحان بتاعت الأغنية.

وتابع: "هناك اتصالات وتواصل بيننا وبين شركة الإنتاج لفيلم ع الزيرو في الوقت الحالي للوصول إلى حل لأزمة أغنية “خمسة”.

وكان مؤدي المهرجانات كزبرة قام بإغلاق أغنية “خمسة” للفنان محمد رمضان من فيلم ع الزيرو من موقع الفيديوهات “يوتيوب”.