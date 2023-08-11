قشطة يابا، تفاصيل أزمة خالد تاج الدين ومصطفي كامل

أثار الشاعر الغنائي والمطرب خالد تاج الدين الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد طرحه أغنية “يابا قشطة”علي منصات الموسيقي وموقع اليوتيوب والأغنية من نوعية الراب.

أزمة مصطفي كامل وخالد تاج الدين

وعقب طرح “خالد تاج الدين" أغنية “يابا قشطة” سرعان ما قال البعض إنه يسخر من مصطفي كامل بهذه الأغنية نظرا لتشابهها مع أغنية “قشطة يابا”، خاصة أن الأول انتقد خلال الفترة الماضية قرارات نقابة المهن الموسيقية بشأن إلغاء ترافيس سكوت، فيما قال البعض إن أغنية “يابا قشطة” لخالد تاج الدين مجرد أغنية راب جديدة ليس لها علاقة بالهجوم أو السخرية من مصطفي كامل.

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ومن جانبه، تواصلت “فيتو” مع الشاعر خالد تاج الدين للوقوف على الجدل المثار بشأن أغنية “يابا قشطة” التي طرحها منذ أيام علي موقع “يوتيوب”.

وقال “خالد”:" أنا حاليا مسافر وأنا مش هتكلم دلوقتي عن أي حاجة بخصوص الأغنية دي غير بعد أسبوع يعني في بيان رسمي.

ومن ناحية أخري، أثار تعليق الشاعر الغنائي خالد تاج الدين على بيان نقابة المهن الموسيقية بشأن رفضه لقرار إلغاء حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، غضب الفنان حلمي عبد الباقي الذي هاجمه متهمًا إياه بأنه ليس له علاقة بنقابة الموسيقيين ليرد عليها.

خالد تاج الدين يرد على حلمي عبد الباقي: عملنا نجاحات حضرتك موصلتلهاش

ومن جانبه رد الشاعر خالد تاج الدين علي حلمي عبد الباقي قائلا: “هو الحقيقي بقى يا أستاذ حلمي إني أنا ومصطفى كامل عملنا نجاحات ممكن حضرتك مع احترامي يعني متكونش وصلتلها وده ميقللش من حضرتك خالص”.

وأضاف في منشور عبر حسابه بـ"فيس بوك": أنا نفسي عملتلك أغنية قبل كده واتصورت كليب كمان لكن نجحت بصوت تامر عاشور بعد كده لما غناها في بيتهم على كومبيوتر بربع جنيه!

وأكمل: “حضرتك دخلت نفسك في كلام ميصحش يتقال لأني وجهت الكلام لمصطفى كامل.. آه بالحق أنا بنفسن من مصطفى كامل !! راجع بس سي في خالد تاج الدين هتعرف هو مين ولو إني عارف إنك عارف. آسف للإطالة استاذنا القدير”.

خالد تاج الدين: مصر قادرة على السيطرة على أخطاء ترافيس سكوت

وقال تاج الدين في تصريح خاص لفيتو: "أنا من وجهة نظري الشخصية إذا أن الراب العالمي ترافيس سكوت ارتكب أخطاء في حفلاته السابقة هذه الأخطاء مصر ستسيطر عليها، نحن بلد الأمن والأمان.

وأوضح تاج الدين أن الحفل يعد تنشيطا للسياحة، قائلًا: "العالم كله عندنا ".

وأضاف:" كل القصة أن حفلة عالمية زي دي تتلغي طيب ماكنتش يتم الإتفاق عليها من البداية وأنا مش بدافع ولا بسمع الرابر دا بس أن هاممني السياحة في مصر".

هجوم حلمي عبد الباقي على خالد تاج الدين بشأن حفل ترافيس سكوت

وكان الفنان حلمي عبد الباقي فتح النار علي الشاعر خالد تاج الدين من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد إنتقاد الأخير لبيان نقابة المهن الموسيقية التي أكدت فيه إلغاء تصريح حفل الرابر العالمي ترافيس سكوت.

وقال حلمي: “أنا عاوز اقول حاجه وانا مبعرفش اقول كلام واداري اصل اول حرف من اسمه كذا انا بتكلم علطول استاذ خالد تاج الدين الشاعر اولا انت ملكش دخل اصلا بنقابه الموسيقيين ثانيا لما تتكلم وانت مش فاهم”.

وتابع: ثالثا انا مش عارف انت شاغل نفسك بالاستاذ مصطفي كامل ليه ياتري كنت بتحلم انك تحقق نجاحات زي اللي حققها ومعرفتش فده سببلك حاله نفسيه تجاه مصطفي كامل ولا ايه بالظبط بجد مش عارف أسمي تدخلك وكلامك على مصطفى كامل ايه خلي الناس ترد.

واختتم: “رابعا لو حضرتك شايف ان في بلاد افضل من مصر واحنا مش هنقدر نعمل زيهم تقدر تروح تقيم هناك وتبقي ريحت واستريحت”.