حرب عابرة للحدود وأزمات اقتصادية وأمنية.. تأثير التدخل العسكري في النيجر من قبل قوات الإيكواس

تعاني القارة الأفريقية من أزمات أمنية متلاحقة بسبب النزاعات والحروب التي تشهدها القارة، من فترة لأخرى، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها دولة النيجر عقب انقلاب الـ26 من شهر يوليو الماضي.

تأثير التدخل العسكري في النيجر على القارة الأفريقية

وحذرت تقارير من خطورة هذه الأزمة واحتمالية تحولها إلى حرب إقليمية، في حال تدخل قوات مجموعة إيكواس عسكريا لإفشال الانقلاب الذي وقع في النيجر، خاصة أن العديد من دول القارة السمراء تعاني من اضطرابات أمنية.

أزمة النيجر، فيتو

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وتنعكس أزمة النيجر على كثير من دول الجوار خاصة دولتي الجزائر وليبيا، التي تعاني من أوضاع أمنية صعبة، وقد تجبر هذه الأحداث الجزائر على زيادة ترتيباتها العسكرية على المناطق الحدودية.

ومن الممكن أن يتسبب التدخل العسكري في النيجر في تدفق الكثير من المهاجرين غير الشرعيين إلى حدود ليبيا والجزائر وتونس.

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وأيضا ستتكبد الجزائر خسائر اقتصادية ممر مهم لمشاريعها في قلب أفريقيا، بالإضافة إلى الاتفاق بين مجمع سوناطراك الجزائري والنيجر لتقاسم النفط في حقل كفرا.

أما في ليبيا سيتسبب التدخل العسكري في أزمة النيجر في تدفق المزيد من المهاجرين الذي قد تستقطبهم المليشيا وتجندهم لحسابها مما يدفع البلاد إلى وضع أمني سيء.

وفي هذا السياق قال الدكتور حسام أبو العلا، الباحث في الشؤون العربية، إن الأوضاع المتوترة التي تشهدها دول القارة الأفريقية كانت هي العامل الرئيسي وراء موجات النزوح والهجرة غير الشرعية التي انطلقت من الأراضي الليبية والتونسية وتسببت في أزمات حدودية بين دول شمال أفريقيا.

تأثير التدخل العسكري في النيجر على الجزائر وليبيا

وأكد الباحث في الشؤون العربية، أن الوضع في النيجر والتوترات التي شهدتها البلد الإفريقي الفقير، خاصة في حال التدخل العسكري من قبل قوات الإيكواس في الأزمة سينعكس على القارة الأفريقية ككل وبالأخص دول شمال أفريقيا.

أزمة النيجر، فيتو

وأوضح الدكتور حسام أبو العلا، أن في حال التدخل العسكري في أزمة النيجر سيؤدي إلى حدوث الكثير من الأزمات حدود الكثير من الدول الأفريقية خاصة فيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية ومدى ارتباطها بالتواترات الأمنية.

ومنذ حدوث الانقلاب في النيجر في 26 من شهر يوليو الماضي على الرئيس الشرعي، محمد بازوم، بدأت دول مجموعة الإيكواس في التهديد بالتدخل العسكري في الأزمة إلا أن محاولات التدخل العسكري من قبل إيكواس في النيجر لا تزال تواجه صعوبات بالغة، تصل لدرجة التعثر، ما اضطر المجموعة لتأجيل مباحثاتها، وإرجاء الاجتماع المخصص لدراسة هذه الخطوة لوقت لاحق.

وفي السياق ذاته أكدت مصادر أن اجتماع قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بشأن مواجهة انقلاب النيجر، تأجل بسبب عدم جاهزية القوات.

ومن جانبه أوضح المسؤول النيجري، أن اجتماع قادة جيوش غرب أفريقيا سيُعقد اليوم السبت في غانا، لكن متحدثا باسم إيكواس قال في وقت لاحق إنه سيُعقد الأسبوع المقبل.

روسيا تحذر من التدخل العسكري في النيجر

وعلى الجانب الأخر حذرت روسيا من أي تدخل عسكري في النيجر، أمس الجمعة، مشيرة إلى أن ذلك سيزعزع الاستقرار في الدولة الأفريقية المضطربة بقوة.

وتسعى فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة وإنهاء الانقلاب في النيجر، إلا أن قادة الانقلاب لم يستجيبوا.

وفي وقت سابق أعلنت فرنسا عن "دعمها الكامل لكل القرارات" التي تبنتها قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" بشأن النيجر، ومنها نشر "القوة الاحتياطية" للمنظمة لاستعادة النظام الدستوري

محمد بازوم رئيس النيجر

وفي بيانها الصادر يوم الخميس الماضي، أكدت باريس "إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب الجارية في النيجر، وكذلك احتجاز الرئيس محمد بازوم وعائلته"، حسبما قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان.

ولم تحدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في قمتها في أبوجا أي جدول زمني أو عدد العسكريين الذين يشكلون هذه "القوة الاحتياطية"، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل التوصل إلى حل سلمى للأزمة.

ومن جانبه قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا يوم الخميس لدى عودته إلى أبيدجان، إن قادة "إكواس" أعطوا الضوء الأخضر لبدء العملية "في أقرب وقت ممكن".

وقال رئيس ساحل العاج، لوكالة فرانس برس إن "رؤساء الأركان سيعقدون مؤتمرات أخرى لضبط التفاصيل، لكنهم حصلوا على موافقة مؤتمر قادة الدول لبدء العملية في أقرب وقت ممكن".

وقررت "إكواس" نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس النيجيري المخلوع محمد بازوم.هدد المجلس العسكري فى النيجر، بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، داخل مقر احتجازه كرهينة فى حال إقدام مجموعة إيكواس، على التدخل العسكري فى البلاد لإعادته إلى منصبه.

وكشف مسؤولان غربيان أن المجلس العسكري في النيجر هدد بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، إذا تدخلت الدول المجاورة إيكواس عسكريًّا.

وقال المسؤولان: إن أعضاء المجلس العسكري في النيجر قالوا لدبلوماسية أمريكية كبيرة إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم، حال تدخلت دول المنطقة إيكواس، عسكريا لإعادته إلى السلطة.

وأبلغ ممثلين عن المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، خلال زيارتها إلى النيجر هذا الأسبوع، بأنهم سوف يقتلون محمد بازوم.

وفي السياق ذاته أكد مسئول أمريكى تلك الرواية التي نقلتها " أسوشيتد برس"، متحدثًا أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وعقدت قمة إيكواس التي استضافتها نيجيريا، اجتماعا لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

وتضمن الاجتماع محادثات مغلقة عقد بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب لحكومة جديدة، الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها.

وشدد قادة إيكواس، وفق بيان صدر عن القمة التي عقدت بالعاصمة النيجيرية "أبوجا"، على دعمهم الحازم لحل أزمة النيجر دبلوماسيًّا.

وأدان بيان إيكواس، "الانقلاب والاعتقال للرئيس محمد بازوم". وأوضح أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن النيجر بما في ذلك استخدام القوة خيارا أخيرا"، مع الدعوة إلى "تفعيل القوة الاحتياطية للمجموعة على الفور".

وأكد بيان إيكواس، أن المجموعة ستفرض إجراءات منها إغلاق الحدود وتجميد أصول ضد من يعرقلون استعادة النظام الدستوري بالنيجر"، داعين الاتحاد الأفريقي إلى تأييد جميع قرارات المجموعة بشأن النيجر.

وانقلاب 26 يوليو الذي حدث فى النيجر، أحدث صدمة في المنطقة، ويرفض المجلس العسكري المبادرات الدبلوماسية وتجاهل مهلة انتهت في السادس من أغسطس حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.