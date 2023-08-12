تعثر محاولات التدخل العسكري في النيجر و"إيكواس" تقرر تأجيل المباحثات

تواجه محاولات التدخل العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) في النيجر صعوبات بالغة، تصل لدرجة التعثر، ما اضطر المجموعة لتأجيل مباحثاتها، وإرجاء الاجتماع المخصص لدراسة هذه الخطوة لوقت لاحق.

وذكرت مصادر أن اجتماع قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بشأن مواجهة انقلاب النيجر، تأجل بسبب عدم جاهزية القوات"، بحسب "العربية" و"الحدث".

وقال مسؤول نيجيري ومصدر في جيش ساحل العاج إن اجتماع قادة جيوش غرب أفريقيا سيُعقد اليوم السبت في غانا، لكن متحدثا باسم إيكواس قال في وقت لاحق إنه سيُعقد الأسبوع المقبل.

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روسيا تحذر

جاء ذلك فيما حذرت روسيا من أي تدخل عسكري في النيجر، أمس الجمعة، مشيرة إلى أن ذلك سيزعزع الاستقرار في الدولة الإفريقية المضطربة بقوة.

وكانت "إيكواس" قد تعهدت بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.

تشكيل قوة "إيكواس"

من جانبهم، قال محللون أمنيون إن تشكيل قوة "إيكواس" قد يستغرق أسابيع أو أكثر، ما قد يترك مجالا للمفاوضات، مشيرين إلى أن الجهود التي بذلت في السنوات القليلة الماضية لتشكيل قوة من غرب أفريقيا قوامها آلاف الجنود تعثرت بسبب قيود التمويل والأمور اللوجستية.

وتعد ساحل العاج هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي حددت عدد القوات التي سترسلها.. ووعد رئيسها الحسن واتارا، أمس الأول الخميس، بأن تشارك بلاده في القوة الاحتياطية بكتيبة قوامها 850 جنديا.

وأكد المتحدث باسم جيش بنين، أمس الجمعة، أن بلاده ستساهم بقوات لكنه لم يذكر عددها.. كما أعلنت السنغال الأسبوع الماضي أنها ستساهم بقوات إذا حدث تدخل.

فيما امتنع معظم دول إيكواس الأخرى عن التعليق حتى الآن، بما في ذلك نيجيريا ذات الثقل العسكري الإقليمي والتي تمثل أكثر من نصف سكان الكتلة وتتولى رئاستها الدورية.

وبدوره، قال وزير الدفاع في جامبيا ووزير الإعلام في ليبيريا، الجمعة، إن البلدين لم يتخذا بعد قرارا بإرسال قوات.

بينما أعلنت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، وكلتاهما عضو في "إكواس"، أنهما ستدافعان عن المجلس العسكري في النيجر.

أسرة الرئيس المعزول

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم في اقتراح لإعطاء بادرة حسن نية.

وذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف حول صحة بازوم وكذلك زوجته وابنه البالغ 20 عاما منذ أن استولى الجيش على السلطة واحتجزهم في 26 يوليو.

وأعرب بلينكن، في اتصال هاتفي مع الرئيس النيجري السابق محمدو إيسوفو، وهو حليف آخر للغرب عمل بازوم معه، عن "قلقه البالغ حيال استمرار الاعتقال غير القانوني في ظل ظروف متدهورة للرئيس بازوم وعائلته".

وأشار بلينكن إلى أنه "مستاء بشكل خاص من رفض أولئك الذين استولوا على السلطة في النيجر الإفراج عن أفراد أسرة بازوم في بادرة حسن نية"، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد كشف على منصة إكس أن الرئيس بازوم وعائلته "محرومون من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ عدة أيام".