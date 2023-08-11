الجمعة 11 أغسطس 2023
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خارج الحدود

آلاف المتظاهرين ينظمون احتجاجات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر

مظاهرات أمام القاعدة
مظاهرات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر، فيتو

نظم الآلاف من مناصري الانقلاب العسكري في النيجر، اليوم الجمعة، مظاهرات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، مع اقتراب التدخل العسكري من دول غرب أفريقيا "إيكواس".


مظاهرات في النيجر ضد فرنسا 

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء  فرانس برس أن الآلاف من المتظاهرين رددوا شعارات معادية لفرنسا،  وهتفوا "تسقط فرنسا، تسقط الإيكواس". 



وتأتي هذه التظاهرة بعد 24 ساعة من اجتماع عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في نيجيريا التي أعطت الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل لإعادة الرئيس المخلوع في 26 يوليو محمد بازوم.


وعقدت أمس الخميس قمة "إيكواس" في العاصمة النيجيرية أبوجا، وقررت المجموعة التحضير لنشر قوة احتياطية تابعة للإيكواس يمكنها القيام بغزو مسلح للنيجر من أجل تحرير الرئيس المنتخب محمد بازوم.



وأعلن الجيش في النيجر استعداده لصد أي تدخل أجنبي، وأصدر القادة أوامرهم لأفراد جيش النيجر برفع حالة التأهب، وهدد قادة الانقلاب بقتل الرئيس بازوم في حالة التدخل في البلاد.

 

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فرنسا تدق طبول الحرب في أفريقيا وتعلن دعمها لقرارات قمة إيكواس بشأن النيجر

 

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النيجر فرنسا الانقلاب العسكري في النيجر غرب افريقيا إيكواس محمد بازوم

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