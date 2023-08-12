خبير يكشف لـ فيتو خطورة التدخل العسكري في أزمة النيجر على دول الجوار

قال الدكتور حسام أبو العلا، الباحث في الشؤون العربية، إن الأوضاع المتوترة التي تشهدها دول القارة الإفريقية كانت هي العامل الرئيسي وراء موجات النزوح والهجرة غير الشرعية التي انطلقت من الأراضي الليبية والتونسية وتسببت في أزمات حدودية بين دول شمال أفريقيا.



تأثير التدخل العسكري في النيجر على دول القارة



وأكد حسام أبو العلا، أن الوضع في النيجر والتوترات التي شهدها البلد الأفريقي الفقير، خاصة في حال التدخل العسكري من قبل قوات الإيكواس في الأزمة سينعكس على القارة الأفريقية ككل وبالأخص دول شمال أفريقيا.

وأوضح أبو العلا، أن في حال التدخل العسكري في أزمة النيجر سيؤدي إلى حدوث الكثير من الأزمات على حدود الكثير من الدول الأفريقية خاصة فيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية ومدى ارتباطها بالتواترات الأمنية.



ومنذ حدوث الانقلاب في النيجر في 26 من شهر يوليو الماضي على الرئيس الشرعي، محمد بازوم، بدأت دول مجموعة الإيكواس في التهديد بالتدخل العسكري في الأزمة.

إلا أن محاولات التدخل العسكري من قبل إيكواس في النيجر لا تزال تواجه صعوبات بالغة، تصل لدرجة التعثر، ما اضطر المجموعة لتأجيل مباحثاتها، وإرجاء الاجتماع المخصص لدراسة هذه الخطوة لوقت لاحق.

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وفي السياق ذاته أكدت مصادر أن اجتماع قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) بشأن مواجهة انقلاب النيجر، تأجل بسبب عدم جاهزية القوات.

ومن جانبه اوضح المسؤول النيجري، إن اجتماع قادة جيوش غرب أفريقيا سيُعقد اليوم السبت في غانا، لكن متحدثا باسم إيكواس قال في وقت لاحق إنه سيُعقد الأسبوع المقبل.

روسيا تحذر من التدخل العسكري في النيجر



وعلى الجانب الآخر حذرت روسيا من أي تدخل عسكري في النيجر، أمس الجمعة، مشيرة إلى أن ذلك سيزعزع الاستقرار في الدولة الأفريقية المضطربة بقوة.

وكانت إيكواس قد تعهدت بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.

ومن جانبهم، قال محللون أمنيون إن تشكيل قوة "إيكواس" قد يستغرق أسابيع أو أكثر، ما قد يترك مجالا للمفاوضات، مشيرين إلى أن الجهود التي بذلت في السنوات القليلة الماضية لتشكيل قوة من غرب أفريقيا قوامها آلاف الجنود تعثرت بسبب قيود التمويل والأمور اللوجستية.

وتعد ساحل العاج هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي حددت عدد القوات التي سترسلها.. ووعد رئيسها الحسن واتارا، أمس الأول الخميس، بأن تشارك بلاده في القوة الاحتياطية بكتيبة قوامها 850 جنديا.

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