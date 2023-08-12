السبت 12 أغسطس 2023
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حوادث

حريق مخزن أسفل عقار مكون من 7 طوابق بالجيزة

حريق مخزن،فيتو
حريق مخزن،فيتو

نشب حريق داخل مخزن أسفل عقار مكون من 7 طوابق بشارع الحرية بمنطقة بشتيل وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

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وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد  بنشوب حريق داخل مخزن يستخدم فى جمع مخلفات الكرتون أسفل عقار مكون من 7 طوابق.

الحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب 3 سيارات تابعة للحماية المدنية  وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

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حريق داخل مخزن غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة الحماية المدنية

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