حريق مخزن أسفل عقار مكون من 7 طوابق بالجيزة

نشب حريق داخل مخزن أسفل عقار مكون من 7 طوابق بشارع الحرية بمنطقة بشتيل وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن يستخدم فى جمع مخلفات الكرتون أسفل عقار مكون من 7 طوابق.

الحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب 3 سيارات تابعة للحماية المدنية وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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