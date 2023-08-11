ضبط شخصين بالشرقية بتهمة غسـل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الشرقية؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى.

وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضى وشراء السيارات) فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



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