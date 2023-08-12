انتظام الحركة المرورية بمحاور القاهرة والجيزة واستمرار التحويلات بمحور الأوتوستراد

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم السبت، أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة سيولة مرورية وسط تواجد خدمات الانتشار السريع لتدخل في حالة الطوارئ.

الحالة المرورية اليوم السبت

وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

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حالة المرور على الطرق

كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي والسويس الصحراوي وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

سيارات الإغاثة على الطرق

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

تحويلات مرورية بمحور الأوتوستراد

وقال مصدر أمنى سيتم الغلق الكلى لـ (محور الأوتوستراد بالإتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائى السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولًا للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر ).

واضاف المصدر، يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا إعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 28/7/2023 ولمدة "30 يوم".. الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية.



القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يسارًا الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد فيمينًا نفق عرب راشد وإستكمالًا بالممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيمينًا شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت وإستكمالًا بشارع مدخل أسمنت حلوان فيسارًا محور الكورنيش فيسارًا طريق المصانع وصولًا لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.



اما القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى، يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيمينًا طريق المصانع فيمينًا محور الكورنيش فيمينًا شارع مدخل أسمنت حلوان وإستكمالًا شارع القومية للأسمنت فيمينًا شارع السكة الحديد فيسارًا الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فنفق عرب راشد فيسارًا الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد وصولًا لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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