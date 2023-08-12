السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

انتظام الحركة المرورية بمحاور القاهرة والجيزة واستمرار التحويلات بمحور الأوتوستراد

سيولة مرورية،فيتو
سيولة مرورية،فيتو

شهدت الحركة المرورية صباح اليوم السبت، أمام قائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة سيولة مرورية وسط تواجد خدمات الانتشار السريع لتدخل في حالة الطوارئ. 

الحالة المرورية اليوم السبت

وشهدت حركة المركبات انتظاما بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر.

Advertisements

 

حالة المرور على الطرق 

كما انتظمت حركة السيارات على الطرق الصحراوية والساحلية الإسكندرية الصحراوي  والعلمين الصحراوي  والسويس الصحراوي  وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبا لأية حالة طارئة.

 

سيارات الإغاثة على الطرق

ووزعت الإدارة العامة للمرور  عددا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

 

تحويلات مرورية بمحور الأوتوستراد 

 

وقال مصدر أمنى سيتم الغلق الكلى لـ (محور الأوتوستراد بالإتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائى السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولًا للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر ). 

واضاف المصدر، يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا إعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 28/7/2023 ولمدة "30 يوم".. الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية. 


القادم من مناطق حلوان تجاه مناطق التبين والصعيد الحر يسلك يسارًا الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد فيمينًا نفق عرب راشد وإستكمالًا بالممر الملاصق لسور حلوان الحربى فيمينًا شارع السكة الحديد فالدوران والعودة تجاه شارع القومية للأسمنت وإستكمالًا بشارع مدخل أسمنت حلوان فيسارًا محور الكورنيش فيسارًا طريق المصانع وصولًا لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.

 


اما القادم من مناطق التبين وطريق الصعيد الحر تجاه مناطق حلوان والمعادى، يسلك المآوى الدورانى بمحور الأوتوستراد فيمينًا طريق المصانع فيمينًا محور الكورنيش فيمينًا شارع مدخل أسمنت حلوان وإستكمالًا شارع القومية للأسمنت فيمينًا شارع السكة الحديد فيسارًا الممر الملاصق لسور حلوان الحربى فنفق عرب راشد فيسارًا الطريق الموازى لمحور الأوتوستراد وصولًا لمحور الأوتوستراد مرة أخرى.   


ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحالة المرورية اليوم السبت الحالة المرورية الحالة المرورية اليوم السويس الصحراوى حالة المرور على الطرق

مواد متعلقة

ضبط شخصين بالشرقية بتهمة غسـل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأمن يكشف لغز صورة جثة مجهولة داخل مستشفى بالقليوبية

القبض على متهم بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل مسجد بالخليفة

وادي الفروسية يستضيف منافسات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد (فيديو)

أمن المنافذ يحرر 55 قضية تهريب بضائع ونقد أجنبي

كابوس قتل الأطفال عرض مستمر.. ربة منزل تخنق ابنها بالدقهلية.. عاطل ينهي حياة طفل في الفيوم.. وأب يعذب ابنه حتى الموت في أوسيم

حادث تصادم بين سيارة وأتوبيس على طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي (صور)

تحرير 25712 مخالفة تجاوز السرعة و1082 للسير بدون تراخيص أعلى الطرق

الأكثر قراءة

أخبار مصر: قرار بشأن فواتير الكهرباء، مهمة لـ شيكابالا بأمر مرتضى، انهيار مسجد بنيجيريا، بشرى عن أسعار الأجهزة الكهربائية

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

يعيش في الظلام وفقد وزنه والطعام غير صالح، ابنة رئيس النيجر تكشف ما يتعرض له والدها

ضبط 86 عملة ورقية ومعدنية أثرية بحوزة راكب بمطار القاهرة (صور)

كيف تستفيد من برنامج "هاكاثون الشباب العربي "لريادة الأعمال

مواعيد مباريات اليوم السبت 12-8-2023 والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي البطولة العربية

الإحصاء: الشباب يمثلون 21% من عدد سكان مصر وهذه نسبة الخريجين والمقيدين بالتعليم العالي

معركة اليرموك، كيف أدت عبقرية خالد بن الوليد وكتيبة الموت لسحق الروم

Advertisements

منوعات

المزيد

اختفاء الأسفلت بعد انتهاء قمة "الناتو" يثير الجدل في فيلنيوس (صور)

لاعب كمال أجسام يقتل زوجته أمام طفلتهما ويتخلص من حياته في بث مباشر (صور)

ماسك وزوكربيرج يخصصان عائدات نزالهما المقترح لقدامى المحاربين

اكتشاف نقود ذهبية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد في تونس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 11-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 11-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 11-8-2023

المزيد

انفوجراف

الصحافة أنقذتها من أبوها.. ومصطفى أمين اتهمها بقتل كامل الشناوي.. حكايات مثيرة من حياة "الخجولة" نجاة الصغيرة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 12- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية