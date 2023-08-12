السبت 12 أغسطس 2023
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محافظات

العثور على جثة لمجهول داخل حديقة في الإسماعيلية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية على جثة لمتوفى داخل حديقة خلف نقابة التطبيقيين بنطاق قسم ثالث. 

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إخطار للأجهزة الأمنية

تلقى اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية لإقليم القناة، العثور على جثة متوفى، وفاة حديثة، مجهول الهوية، داخل حديقة خلف نقابة التطبيقيين بشارع شبين وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أبو خليفة لتكون  تحت تصرف النيابة. 

 

نقل الجثمان

على الفور وجه الدكتور مصعب البدراوي، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بسيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل المتوفى إلى المستشفى.

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وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.
 

القبض على قاتل سيدة في التل الكبير بالإسماعيلية

وكانت قد ألقت وحدة مباحث مركز التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد فؤاد القبض على شاب في العشرينات من العمر بتهمة قتل سيدة في عقدها الخامس بدائرة المركز بغرض سرقتها والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية.  

 

إخطار بمصرع السيدة

وتلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا الجمعة الماضية يفيد إبلاغ أحد الأهالي بالعثور على زوجته غارقة في دمائها داخل منزلها بمنطقة أبو عيادة بمركز التل الكبير ونقلها إلى المستشفى. 

 

مصرع السيدة فور وصولها للمستشفى 

ولقيت السيدة مصرعها فور وصولها إلى المستشفى بعد محاولات الأطباء إجراء الانعاش القلبي الرئوي لها والتدخل الجراحي لايقاف النزيف الذي تعرضت له جراء طعنها عدة طعنات مختلفة في الجسم. 

وأمرت جهات التحقيق في التل الكبير، بالتحفظ علي الجثمان لحين انتهاء التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وإنهاء تقرير الصفة التشريحية وتكليف المباحث الجنائية بسرعة تحديد هوية القاتل وضبطه. 

 

فريق بحث لضبط الجاني  

وشكلت مباحث التل الكبير فريق من ضباط المباحث الجنائية ضم الرائد أحمد هنداوي والنقباء أحمد ياسر ومحمد ممدوح معاوني مباحث التل الكبير نجحوا في التوصل الي هوية المتهم وتحديد أماكن تحركه. 

وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط المباحث الجنائية بمشاركة النقباء ماجد جميل وعادل المنفي وأحمد عبد السلام في القبض علي المتهم وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.


وأكدت تحريات المباحث الجنائية الي ان المتهم يدعى إبراهيم.ع 28 سنة ومقيم بمنطقة البكارشة بدائرة المركز، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية.

 

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