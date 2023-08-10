إقبال من المصطافين على شواطئ الإسماعيلية (فيديو وصور)

شهدت شواطئ محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس إقبالا من المواطنين على شواطئ المحافظة، تزامنا مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ما دفع الأهالى إلى الهرب من المنازل إلى مياه بحيرة التمساح.

جولة بشاطئ الفيروز

وكانت عدسة" فيتو " أجرت جولة بشاطئ الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة ورصد إقبال المواطنين على الشواطئ بالإسماعيلية، حيث وفرت إدارة الشاطئ كافة سبل الراحة للمواطنين كما وفرت عددا من المنقذين لمتابعة الأطفال والمصطافين في المياه تجنبا لوقوع حوادث الغرق.

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لجنة لمتابعة الشواطئ

وكانت قد قامت لجنة من محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق بمعاينة الشواطئ بمدينة فايد، ضمت اللجنة ممثلين عن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، وإدارة السياحة وإدارة المتابعة.

شواطئ الإسماعيلية اليوم، فيتو

شواطئ الإسماعيلية اليوم، فيتو

شواطئ الإسماعيلية اليوم، فيتو

متابعة استعدادات الشواطئ

و تابعت اللجنة استعدادات الشواطئ من حيث النظافة العامة وتواجد الغطاسين والمنقذين وتواجد العلامات التحذيرية، واللوحات الإرشادية ومدى توافر الإسعافات الأولية.

شواطئ الإسماعيلية اليوم، فيتو

شواطئ الإسماعيلية اليوم، فيتو

شواطئ الإسماعيلية اليوم، فيتو

كما تأكد أعضاء اللجنة من جودة وسلامة المعدات المستخدمة بتلك الشواطئ والبدء فى أعمال تطوير ورفع كفاءة الشواطىء والشاليهات المصيفية.

الشواطئ المستهدفة خلال الزيارة

واستهدفت اللجنة زيارة شواطئ "الزهور، فايد الجديد، فنارة، الفردوس، النزهة، اللوتس" وذلك للوقوف علي مدى استعداداتها للموسم الصيفي وتوفير جميع الخدمات لمصطافي وزائري مدينة فايد.

شواطئ الإسماعيلية اليوم، فيتو

شواطئ الإسماعيلية اليوم، فيتو

شواطئ الإسماعيلية اليوم، فيتو

أبرز الحضور خلال الزيارة

رافق اللجنة كل من أشرف سليمان مدير السياحة بالمحافظة، واللواء عمر الشافعي رئيس مركز ومدينة فايد وشاكر صالح نائب مركز ومدينة فايد، وأحمد الفرارجي مسئول السياحة بمركز ومدينة فايد.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والتي تنص على متابعة الشواطىء السياحية بمدينة فايد للتأكد من جاهزيتها للموسم الصيفي ولعيد الأضحى.



مقومات محافظة الإسماعيلية

و تشتهر محافظة الإسماعيلية بالعديد من المقومات التي تجعلها مقصدًا للعديد من الزائرين في مجال السياحة الداخلية، كما تشتهر الإسماعيلية بسياحة المهرجانات مثل مهرجان الهجن ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية ومهرجان الربيع ومهرجان المانجو.

شواطئ الإسماعيلية اليوم، فيتو

شواطئ الإسماعيلية اليوم، فيتو

شواطئ الإسماعيلية اليوم، فيتو

و كان محافظ الإسماعيلية قد شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والترويج للمناطق السياحية، مثل المتحف القومي للإسماعيلية الذي يحوي العديد من القطع الأثرية والتاريخية.





ومن جهة أخرى تواصل الفرق التابعة لمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، تقديمها للخدمات الطبية للمصطافين عقى شواطئ المحافظة والمواطنين، في المراكز والقرى، وذلك ضمن أعمال مبادرة "100 يوم صحة"، والتي من المقرر لها أن تنتهي بعد 71 يوما وتأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للعمل على الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

مسح طبي للموظفين

حيث قامت الفرق بإجراء الكشف الطبي على المواطنين والموظفين بعدد من دور العبادة والوحدات المحلية، والمديريات الخدمية المختلفة، وذلك بهدف عمل مسح طبي شامل للمواطنين.



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