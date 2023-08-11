معاون المحافظ للشبكة الوطنية يتفقد مركز الأزمات والكوارث بـ فايد (صور)

أجرى اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة جولة لتفقد جاهزية كافة الأطقم لمجابهة الأزمات والكوارث لمركز ومدينة فايد.

متابعة اصطفاف المعدات

وشملت الجولة تفقد اصطفاف مجموعات العمل المختلفة لمجابهة الأزمات والكوارث ومراجعة معدات سحب المياه، والانهيارات، والحرائق، والحوادث، والتراكمات.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد أعمال تطوير غرفة العمليات

كما تفقد اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، أعمال تطوير ورفع كفاءة غرفة عمليات المركز ومراجعة جاهزيتها بالأفراد ومعدات الاتصال والسجلات.

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تفقد مستشفى فايد التخصصى

وفى جولة ميدانية مفاجئة تفقد معاون المحافظ مدى جاهزية مستشفى فايد التخصصى لاستقبال الطوارئ بمختلف أنواعها وسير العمل بأقسام المستشفى.



وكان قد استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، في وقت سابق اللواء عمرو فاروق عبد المجيد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والوفد المرافق له من إحدى الشركات الصينية، وذلك بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة؛ للاطلاع على النموذج المتميز للمركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وبحضور معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سُبل التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة القادمة وتوفير الحلول الفنية للمركز الإقليمي والمحافظة وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للإسهام في تطويره.

وأكد "بشارة"، أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وتضمنت الزيارة تفقد رئيس اللجنة الفنية الدائمة لمشروع الشبكة الوطنية والوفد المرافق، لمقر المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، واستمع الحضور إلى شرح مُفصل من معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، حول التغطية الجغرافية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وخدمات الاتصالات المؤمنة التي توفرها الشبكة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وفي نهاية اللقاء شكر اللواء عمرو فاروق جميع القائمين على المركز وأعرب عن سعادته بحجم التطور والمهارة التي يتمتع بها العاملين بالمركز، كما شكر معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة على جهوده التي نجحت في وضع المركز على خريطة المنافسة مع المراكز الإقليمية الأخرى.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ويُعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجازًا تاريخيًا ونقلة حضارية كُبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.





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