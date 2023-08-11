أمن الإسماعيلية يحقق في واقعة العثور على رضيعين بالشارع

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، التحقيقات في واقعة العثور على توأم حديثي الولادة عثر عليهما بإحدى شوارع المحافظة.

وتعود الواقعة عندما عثر عدد من أهالي إحدى القرى التابعة لمركز مدينة الإسماعيلية، اليوم الجمعة على طفلين رضيعين توأم حديثي الولادة تم إلقاءهما تحت شجرة خلف منطقة كارفور الإسماعيلية.

إخطار بالعثور على طفلين

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا من قسم شرطة الضواحي، يفيد بورود بلاغ، من الأهالي بالعثور على طفلين رضيعين توأم تحت شجرة خلف كارفور الإسماعيلية.

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انتقال ضباط وحدة المباحث

علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنهم توأم وحديثي الولادة، ملقيان تحت شجرة ، وجرى نقلهما إلى المستشفى، ووضعهما تحت الملاحظة.

نقل الطفلين إلى إحدى دور الرعاية

ومن المقرر أن يتم نقل الطفلين عقب استقرار حالتهما الصحية إلى إحدى دور الرعاية للعناية بهما وبخاصة وإنه لم يتم العثور على ذويهما.