السبت 12 أغسطس 2023
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جهاز العبور يشن حملات مكبرة للقضاء على العشوائية بالمدينة

إزالة الإشغالات بالعبور،
إزالة الإشغالات بالعبور، فيتو

العبور، قال أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور إن الجهاز دائم العمل لمواجهة المخالفات والعشوائية ويستمر في تشكيل الحملات الأمنية اليومية للتصدي لكافة أشكال المخالفات والإشغالات، مؤكدًا استمرار الحملات  حتى القضاء على تلك الظواهر وإعادة المظهر الحضاري اللائق والانضباط الأمني والمعماري لشوارع المدينة.

وأضاف أن هذه الحملات جاءت بناء على تعليمات المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتطبيق القانون وعدم التهاون مع أي مخالفة والتصدي لها فورًا والتعامل بكل شدة وحزم ضد المخالفين.

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وأكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور ضرورة استمرار العمل على ملف المخالفات والعشوائية حتى القضاء تمامًا على تلك الظواهر وأنه لا بديل عن تشكيل الحملات الأمنية.

وقام جهاز مدينة العبور بتشكيل حملة مكبرة للمرور بأحياء المدينة ومتابعة الشارع العبوري برئاسة المهندس أمين نائب رئيس الجهاز وتحت إشراف إدارتي التنمية والأمن بالجهاز وبمرور الحملة تلاحظ الآتي:

بالمرور بالحي التاسع تم رصد مخالفة القطعة (١٠) بلوك (١٨٠١٠) والمتمثلة في تقفيل الردود وضمها للبدروم وتم عمل ازالة فورية،  كذلك الشروع في عمل زيادة بنائية في غرف السطح وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اللازمة.

هذا بالإضافة إلى المرور بالحى الأول ورصد حضانة مخالفة للاشتراطات التراخيص بجوار مسجد مخلوف وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم ضبط عدد(٣) خلطات خرسانه تقوم بالتسريب على الأسفلت، وكذلك ضبط سيارة نصف نقل تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية والتحفظ عليهم بمقر الجهاز وتم رفع اللافتات المخالفة والغير مرخصة بالحي السادس وخط ١٠.

واستكملت الحملة أعمالها برفع الاشغالات والباعة الجائلين وتعديات المحلات التجارية علي الارصفة،  واستهدفت الحملة (الحي السادس ومركز خدمات الحي وتم ضبط عدد (٢) مقهى مخالفين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة الإشغالات والتعديات والحي الاول وسنتر الياسمين وإسكان الشباب وإسكان المستقبل وأحيط بنزينة مصر للبترول بآخر شارع الشباب) وتم رفع كافة الإشغالات الموجودة بمحيط السناتر والمراكز التجارية والمساجد.

وشدد رئيس جهاز مدينة العبور على استمرار الحملات اليومية حتى إزالة جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة وإعادة الانضباط الأمني لشوارع المدينة.

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