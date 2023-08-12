تفاصيل طرح أراضي خدمية في أسوان الجديدة

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.



موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة بأسوان الجديدة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع اراضي بمدينة أسوان الجديدة بنظام الاستثمار بنظام التخصيص الفوري كالآتي:

القطعة رقم 1

قطعة أرض رقم (6) مركز خدمات الحي الثالث بمساحة 8,000 متر مربع بنشاط تعليمي مدرسة وسعرها التقديري 2,215 جنيه مصري للمتر² بينما يكون سعرها 3,138 جنيه مصري للمتر² في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض.

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القطعة رقم 2

قطعة ارض رقم ( 51) على الطريق الدائري بالحى الثانى بمساحة 4,000 متر مربع بنشاط تجاري إداري سكني وسعرها التقديري 3,100 جنيه مصري للمتر² بينما يكون سعرها التقديري 3,885 جنيه مصري للمتر² في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

القطعة رقم 3

قطعة ارض رقم ( 2) مركز خدمات الحي الثاني بمساحة 1,035 متر مربع بنشاط مخابز وسعرها التقديري 2,740 جنيه مصري للمتر² بينما يكون سعرها التقديري 3,434 جنيه مصري للمتر² في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

النسبة البنائية لأراضي الإسكان بأسوان الجديدة

النسبة البنائية: لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة لقطعة الأرض وطبقًا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الارتفاع المسموح به: ارضي + 3 ادوار - (مع الإلتزام بقيود الإرتفاع المقررة للمنطقة)

الردود: 6 من جميع الجهات.

( المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة ).

مدة التنفيذ: ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور اول قرار وزاري.

الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة بأسوان الجديدة

يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة قطعة الأرض ( 10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة) بالإضافة إلى (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر المعتمد للنشاط الصناعي ؛ وعلى أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 شهور من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ؛ على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بنسبة فائدة 7% وفقا لموافقة مجلس الوزراء (بالإضافة إلى 1% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية ).