السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تفاصيل طرح أراضي خدمية في أسوان الجديدة

أراضي الإسكان، فيتو
أراضي الإسكان، فيتو

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.


موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة بأسوان الجديدة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع اراضي بمدينة أسوان الجديدة بنظام الاستثمار بنظام التخصيص الفوري كالآتي:

القطعة رقم 1

قطعة أرض رقم (6) مركز خدمات الحي الثالث بمساحة 8,000  متر مربع بنشاط تعليمي مدرسة وسعرها التقديري 2,215 جنيه مصري للمتر² بينما يكون سعرها 3,138 جنيه مصري للمتر² في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض.

Advertisements

القطعة رقم 2

قطعة ارض رقم ( 51) على الطريق الدائري بالحى الثانى بمساحة 4,000  متر مربع بنشاط تجاري إداري سكني وسعرها التقديري 3,100 جنيه مصري للمتر² بينما يكون سعرها التقديري 3,885 جنيه مصري للمتر² في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

 القطعة رقم 3

 قطعة ارض رقم ( 2) مركز خدمات الحي الثاني بمساحة 1,035  متر مربع بنشاط مخابز وسعرها التقديري 2,740 جنيه مصري للمتر² بينما يكون سعرها التقديري 3,434 جنيه مصري للمتر² في حالة التقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

 

النسبة البنائية لأراضي الإسكان بأسوان الجديدة  

النسبة البنائية:  لا تزيد عن  30% من المساحة المخصصة لقطعة الأرض وطبقًا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الارتفاع  المسموح به: ارضي + 3 ادوار  - (مع الإلتزام بقيود الإرتفاع المقررة للمنطقة)
الردود: 6 من جميع الجهات.
( المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة ).
مدة التنفيذ: ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ صدور اول قرار وزاري.

 

الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة بأسوان الجديدة

يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة قطعة الأرض ( 10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة) بالإضافة إلى (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر المعتمد للنشاط الصناعي ؛ وعلى أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 شهور من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة ؛ على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بنسبة فائدة 7% وفقا لموافقة مجلس الوزراء (بالإضافة إلى 1% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية ).

الإسكان: تجهيز الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ محطات تحلية المياه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اراضى الاسكان أسوان الجديدة اراضي خدمية الحجز المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية مجلس الوزراء مدينة أسوان الجديدة وزارة الاسكان

مواد متعلقة

تفاصيل طرح الإسكان لأراض صناعية بالفيوم الجديدة للاستثمار

تنفيذ أعمال شبكة الاتصالات الداخلية ببعض مناطق الإسكان بأكتوبر الجديدة

الإسكان: إدارة وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا" بالشراكة مع القطاع الخاص

الإسكان: استرداد قطعة أرض ورصد مخالفات وإزالة إشغالات

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم وأدبي

قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضى منصور

سعر جرام الذهب اليوم السبت، مؤشر الذهب عالميا 12-8-2023

براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف رجل أعمال

تعرف على أعلى 7 شهادات إدخار في البنوك اليوم

سبع صنايع والبخت ضايع، رحلة شقاء منى القناوية من حفر القبور وتسلق النخيل لأول سائق توك توك بالصعيد (فيديو)

تنسيق الجامعات 2023، الكليات الأدبية أمام طلاب المرحلة الثانية

لطلاب المرحلة الثانية في التنسيق، قوائم الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

Advertisements

منوعات

المزيد

صور لأفخم حمام عام في العالم بالصين

تركت المرشد يموت لتحطم الرقم القياسي لتسلق الجبال (فيديو)

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأطول لحية في العالم

طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 أغسطس 2023

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم السبت

سعر اليورو يتوقف دون زيادة في البنك المركزي اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أبرزها البيت بيتي.. مسلسلات ينتظر الجمهور موسمها الثاني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء حكم الصلاة على النبي لتذكر الشيء المنسي

اعرف بعض الباعة الفقراء فأترك لهم أكثر من ثمن السلعة بنية الصدقة، فهل تصح هذه النية

كبار علماء الأزهر يحذرون من استغلال حاجات الناس وزيادة أسعار بيع السلع

المزيد
الجريدة الرسمية