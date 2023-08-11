مفوضية حقوق الإنسان: رئيس النيجر يتلقى معاملة غير إنسانية ومهينة

عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، عن قلقه بشأن رئيس النيجرالمعزول محمد بازوم وعائلته، قائلا إن ظروف احتجازهم تشهد تدهورا متسارعا.

وقال تورك في بيان: تلقيت تقارير موثوقة تشير إلى أن ظروف الاحتجاز يمكن أن تصل إلى درجة المعاملة غير الإنسانية والمهينة وهو ما يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.

في وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الاتحاد الإفريقي إنه يؤيد قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشأن النيجر، ودعا المجتمع الدولي إلى حماية حياة الرئيس محمد بازوم الذي تتدهور ظروف احتجازه.

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وبازوم محتجز في مقر إقامته منذ انقلاب القوات العسكرية على السلطة في 26 يوليو. الماضي.

قادة المجلس العسكري فى النيجر يهددون بقتل بازوم

وهدد المجلس العسكري فى النيجر، بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، داخل مقر احتجازه كرهينة فى حال إقدام مجموعة إيكواس، على التدخل العسكري فى البلاد لإعادته إلى منصبه.

وكشف مسؤولان غربيان لوكالة " أسوشيتد برس"، أن المجلس العسكري في النيجر هدد بقتل الرئيس المخلوع محمد بازوم، إذا تدخلت الدول المجاورة إكواس / إيكواس عسكريًا.

وقال المسؤولان: إن أعضاء المجلس العسكري في النيجر قالوا لدبلوماسية أمريكية كبيرة إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم، حال تدخلت دول المنطقة إيكواس، عسكريا لإعادته إلى السلطة.

ووفق التصريحات، فإن ممثلين عن المجلس العسكري الذي نفذ الانقلاب، أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، خلال زيارتها إلى النيج ر هذا الأسبوع، بأنهم سوف يقتلون محمد بازوم.

وأكد مسئول أمريكى تلك الرواية التى نقلتها " أسوشيتد برس"، متحدثًا أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.





قمة إيكواس تتوعد النيجر بكافة الخيارات

وقال الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس / إيكواس، أمس الخميس، في ختام قمة لبحث الانقلاب في النيجر: إن المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير لإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح.

وقالت مجموعة إكواس، في البيان الختامي للقمة، الخميس، إنها أمرت بوضع قواتها الاحتياطية في حالة تأهب، ردًا على الانقلاب الذي وقع في النيجر.

وعقدت قمة إكواس التي استضافتها نيجيريا، اليوم، لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

الاجتماع الذي تضمن محادثات مغلقة عقد بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب لحكومة جديدة، الأمر الذي فرض نفسه على جدول أعمال القمة قبل بدئها.