الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

انتهى عصر المجاملات، مصطفى كامل يعلن العقوبة المنتظرة لمطربين خالفوا القانون

مصطفي كامل؛ فيتو
مصطفي كامل؛ فيتو

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل ضبط عدد من المطربين المخالفين لقرارته، بالغناء بدون كارنيه، وهو ما حذر منه سابقًا

 

وقال الفنان مصطفى كامل في بيان تحذيري من النقابة:"تم الآن ضبط أكثر من نجم غناء في مصر وفي المحافظات. وتم منع كل من لم يحمل كارنيه النقابة من العمل ومن الغد تحرير محاضر رسمية ( انتهى عصر المجاملات في كل شئ)"


واختتم:"والقادم في حال تكرار ذلك هو التحقيق مع المطرب ومنعه من العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر".

Advertisements

 

على الجانب الأخر، كانت أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، فوز الفنان مصطفى كامل، بمنصب النقيب في الدورة الجديدة للنقابة بالتزكية.  

 

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهن الموسيقية، عن أسماء الفائزين بمقاعد الأعضاء، بعد غلق باب الانتخابات، داخل مقر نادي نقابة المهن الموسيقية، مشيرة إلى أن عدد الأصوات الصحيحة 2005.

أسماء الأعضاء الفائزين بمجلس نقابة الموسيقيين

  1. حلمي عبد الباقي
  2. أحمد العيسوي
  3. الدكتور علاء سلامة
  4. المايسترو حمادة أبو اليزيد
  5. أحمد أبو المجد
  6. منصور هندي
  7. نادية مصطفي
  8. خالد بيومي
  9. منصور الهندي
  10. محمد صبحي السيد
  11. عاطف إمام
  12. علي الشريعي

وضمت قائمة المرشحين في انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية 32 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدًا، حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

 

مصطفى كامل يفوز بالتزكية

وكان الفنان مصطفى كامل قد فاز بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل. 

تاريخ نقابة المهن الموسيقية

وكانت كوكب الشرق أم كلثوم أول من وضع لبنة نقابة للموسيقيين فى نوفمبر عام 1942، عندما طلبت من أعضاء فرقتها جمع كل الموسيقيين فى مكان واحد أملًا منها فى حل مشاكل الموسيقيين.

وبالفعل تألف مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وقتها من أم كلثوم إبراهيم، وفتحية أحمد، وحياة محمد، ورياض السنباطي، وزكريا أحمد ومحمد القصبجي، وصالح عبدالحي، وفريد الأطرش، وعزيز عثمان وإبراهيم حجاج ومحمد عبده صالح وأحمد الحفناوي، وتولى وقتها عبدالحليم علي والسيد الحملاوي مراقبين ماليين لحسابات النقابة.

وبعد تولى أم كلثوم منصب النقيب بدأ محمد عبد الوهاب فى منازعتها المنصب، وأعلنت أم كلثوم تحديها لعبد الوهاب فى الانتخابات لتفوز أم كلثوم فى النهاية بالمنصب، وتحتفظ به لسبع دورات متتالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفي كامل المهن الموسيقية مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية ستة اشهر

مواد متعلقة

لحظة إعلان فوز مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين بالتزكية (فيديو وصور)

مصطفى كامل يقرأ الفاتحة في بداية انتخابات الموسيقيين: ربنا يبعد عنا المؤذي (فيديو)

الأكثر قراءة

كوارث حفل ترافيس سكوت في سيرك ماكسيموس بروما

تنسيق كلية الصيدلة 2023 في الجامعات الحكومية، بشرى لمن فاتته كلية الطب

الأهلي، هل تدخل مرتجى وغالي في رحيل عبد الحفيظ

شروط الالتحاق بالكلية المصرية للطيران بالأكاديمية المصرية

رد قاس من نجيب ساويرس لمتابع شن هجوما على صلاح ومحمد رمضان

حقيقة رحيل عمرو السولية عن الأهلي في الميركاتو

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 100 جنيه في سوق العبور

أخبار مصر: آخر كلام عن انتهاء أزمة السجائر، مرتضى يهاجم شيكابالا مجددا، ساويرس يثور بسبب صلاح، رسالة شعبة الذهب للمصريين

Advertisements

منوعات

المزيد

العمل لفترات طويلة على الكمبيوتر قد يؤدي للموت

يعتقدون أن أصلهم حيوانات، قصة فيديو يرصد تحول أشخاص إلى أبقار

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 100 جنيه في سوق العبور

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 10-8-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 10-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أم كلثوم خطفت منها أشهر أغانيها.. وطاردتها شائعات الزواج بإسماعيل ياسين.. محطات من حياة ثريا حلمي (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وتحسن الحالة النفسية

معناها من الله ولفظها من الرسول، من كنوز الأحاديث القدسية الصحيحة

على الله الجمال خطيبا للجمعة بمسجد السيدة نفيسة

المزيد
الجريدة الرسمية