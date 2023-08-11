إصابة 13 طبيبا وممرضة وإداري باختناق بسبب عادم مولد كهربائي داخل مركز طبي بالدقهلية

أصيبت 13 طبيبا وممرضة وإداري بحالة اختناق داخل مركز طبي خاص، نتيجة استنشاق عادم مولد كهربائي، تم استخدامه بعد انقطاع التيار الكهربائي.

واستقبل مستشفى بلقاس المركزي بمحافظة الدقهلية كلًا من:"أسامة.ا.م"،55 عامًا، طبيب جراحة ومالك مركز طبي خاص، ومقيم أول المنصورة، و"أحمد.م.ا"،،25 عامًا، طبيب تخدير ومقيم قسم دمياط الجديدة محافظة دمياط، و"حسام.ح.ا"، 30 عامًا، طبيب أمراض نسا ومقيم مدينة طلخا، و"محمد.م.م"، 32 عامًا، طبيب أمراض نساء، و"سمية.أ.ص"، 32 عامًا، طبيبة، و"فاطمة.م.إ"20 عامًا، ممرضة، و"ندى.ح.م"، 16 عامًا، ممرضة، "حسن.ا.م"، 22 عامًا، أخصائي تحاليل ويقيمون بندر بلقاس، و"آية.ع.ا"، 22 عامًا، طبيبة، و"نانسي.ن.ع"،21 عامًا سكرتيرة وتقيمان قرية المعصرة مركز بلقاس، و"أمل.ع.م"، 19 عامًا ممرضة ومقيمة حي الجامعة مدينة المنصورة، و"ياسمين.ع.إ"، 23 عامًا، ممرضة ومقيمة قرية ابودشيشة، ومقيمة قرية الخازندار مركز بلقاس.

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كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول 13 طبيبا وممرضا وإداريا داخل مركز طبي خاص - مصابين بحالة اختناق.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس إلى المستشفى، وبالفحص تبين إن المصابين يعملون بعيادة خاصة ملك أحد المصابين بالطابق الثالث، ولا يوجد بها مرضى داخل عقار مكون من 7 طوابق يستخدم كعيادات طبية، ونظرًا لانقطاع التيار الكهربائي قام مالك المركز بتشغيل مولد كهربائي، بإحدى غرف العيادة، ونظرًا لخروج عادم من المولد حدثت لهم حالة اختناق.



جرى إسعاف المصابين جميعًا، وتلقى العلاج اللازم بمستشفى بلقاس المركزي، وتحسنت حالتهم وتصرح لهم بالخروج.



وبفحص تراخيص المركز الطبي تبين سلامة التراخيص، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.