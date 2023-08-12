أسهم قيادية جديدة ترسم ملامح الاتجاهات بالمؤشر الرئيسي.. وأبرز القرارات الجديدة للرقابة المالية.. وتأثير ارتفاع سعر الفائدة على مؤشرات البورصة

تستعرض “ فيتو” حصاد التداولات بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنصرم، مع عرض بعض آراء خبراء سوق المال والمحلليين الفنيين، حيث انتهت جلسة نهاية الأسبوع بقيمة تداولات بلغت 2.0 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 701 مليون ورقة منفذة على 59 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 844 مليون ورقة منفذة على 73 ألف عملية خلال الجلسة السابقة، بينما استحوذت الأسهم على 95.91 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.09 % خلال الجلسة.

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محمد عبدالحليم، فيتو

أظهرت المؤشرات فى البورصة القدرة على تخطى مستويات المقاومه

ومن جانبه قال محمد عبدالحليم خبير اسواق المال لـ “ فيتو ”: أظهرت حركة المؤشرات فى البورصة المصرية مما لا يدع مجالا للشك القدرة على تخطى مستويات المقاومه وإمكانية الوصول إلى المستوى التاريخى عند 18400 خلال الجلسات المقبلة وهو ما يؤكد يوما بعد يوم على انتشار مفهوم الاستثمار فى تلك الإداة الاستثمارية جديدة الاهداف قديمة التكوين".

وأضاف:" المؤشر السبعينى أيضا يواصل التقدم بجانب المؤشر الرئيسى حيث ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة.

أسهم قيادية جديدة ستعمل على رسم ملامح الاتجاهات بالسوق المصرى الفترة القادمة

وتابع: المؤشر السبعينى يواصل أيضا ويحاول المنافسة مع المؤشر الثلاثينى الرئيسى وهو الأمر الجيد والمبشر بوجود اسهم قيادية جديدة ستعمل على رسم ملامح الاتجاهات بالسوق المصرى الفترة القادمة".

محمد حسين ـ فيتو

محمد حسين: قرارات هيئة الرقابة المالية الجديدة

وبدوره، قال خبير أسواق المال لـ “ فيتو ” محمد حسين: تضمن قرار الهيئة تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام محورية، بحيث يكون القسم الأول لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، القسم الثاني لخبراء تقييم الأصول العقارية، والقسم الثالث لخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.

وأضاف حسين: وافقت اللجنة على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

طارق عامر، فيتو

فيما قال طارق عامر خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: مؤشرات البورصة المصرية فى اتجاه صاعد وسنتخطى مستوى الـ 17600 هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن المؤشرات فى اتجاه وسلوك إيجابي على مدار ما يقارب الثلاثة أشهر رغم التحديات والعقبات وقرارات الفيدرالي والمركزي المصري واستمرار رفع أسعار الفائدة.

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احمد معطى، فيتو

تأثير ارتفاع سعر الفائدة في أولى جلسات الأسبوع

وقال أحمد معطى خبير أسواق المال لـ " فيتو": إن ارتفاع سعر الفائدة يعوق عمل المستثمرين؛ لأنهم يملكون قروض وتمويلات، موضحا أن المستثمر يفضل سعر الفائدة المنخفض لأنه يقلل حجم التكلفة ويكون قادرا على طرح منتج بسعر عادل وأن يجد منافسة في الأسواق وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الأفراد يحاولون الاستثمار في وقت انخفاض أسعار الفائدة، لذلك فإن تأثير قرار المركزى على سوق المال المصري قد يضر عملية الاستثمار، ولكن هذا ما لم نشهده خلال أولى جلسات هذا الأسبوع، فالبورصة أصبحت قادرة على حماية نفسها من الأحداث الداخلية والخارجية، والمستثمر أصبح على دراية قوية بالسوق.

مؤشرات، فيتو

تداولات الخميس 10/8/2023

وكانت حركة التداولات جاءت على غير المتوقع حيث اختتمت فعاليات جلسة الخميس، بهبوط للمؤشرات واضح على عكس ما بدأت عليه المؤشرات من صعود كان باتجاه كسر المستوى التاريخي للمؤشرات، وما حدث اليوم من هبوط مؤشرات البورصة هو نتيجة قوة بيعية شديدة جاءت بختام التداولات فى نهاية آخر جلسات الأسبوع وهو الأمر الذي عصف بالمؤشر الرئيسى ليهبط إلى المستوى 17693 بعدما كان فوق مستويات الـ 17800 ويتجه إلى المستوى 18400 خلال جلسات قادمة قريبة، والسيناريو المنتظر هو الصعود في المؤشر الرئيسي خلال الاسبوع المقبل نتيجه القوة الشرائية في التعاملات وبشكل عام يصحب المؤشرات صعود طفيف حذر نتيجة التخوف من تعويم جديد للجنيه المصري.

تداولات الأربعاء 9/8/2023

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.205 تريليون جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% عند مستوى 17763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 21658 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% عند مستوى 7464 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 5302 نقطة.

مؤشرات، فيتو

7 قطاعات تتصدر الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

وتصدرت 7 قطاعات قائمة قطاع خدمات مالية غير مصرفية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات خلال تعاملات الأسبوع بقيمة تداول بلغت 5 مليار جنيه، تلاها قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه وقطاع البنوك بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، وقطاع موارد أساسية بقيمة تداول بلغت 961 مليون جنيه، وقطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 678 مليون جنيه، وقطاع أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 414 مليون جنيه، وقطاع منسوجات وسلع معمرة بقيمة تداول بلغت 356 مليون جنيه).