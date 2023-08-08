خبير أسواق مال يكشف أسباب ارتفاع مؤشر سهم نيكى اليابانى

بحركة تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفع المؤشر الياباني نيكي مدعوما بصعود الأسهم الأمريكية أمس الاثنين، ويمكن الإشارة إلى أن هناك حالة من الحذر سادت حركة التعاملات على السهم، ومع اقتراب موسم إعلان نتائج أعمال الشركات كانت الأسهم ذات الأداء الأفضل مدفوعة بالنتائج المالية ولم تظهر مؤشرات على عوامل أخرى كبيرة تقود الأسواق، غير أن ضعف الين دعم أسهم شركات صناعة السيارات، وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.39 % عند 32377.30 نقطة بعد جلسة مستقرة في تعاملات بعد الظهر.

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نبيل فرج، فيتو

اسباب ارتفاع الأسهم اليابانية

ومن جانبه قال نبيل فرج خبير أسواق المال لـ “ فيتو ”: ليس من السهل دفع الأسهم اليابانية للارتفاع بقوة فى تلك الفترة حيث أن موسم النتائج يبلغ ذروته يوم الخميس المقبل كما ارتفع سهم نيسان 1.06% وهوندا 1.2% إذ عزز ضعف الين من قيمة الإيرادات الخارجية، وعلى الجانب الآخر، تراجع سهم تويوتا 0.84%، وشكل سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق أكبر ضغط على المؤشر نيكي إذ هبط 4.21% وهو ما خصم 53 نقطة من المؤشر.

تداولات جلسة الثلاثاء فى البورصة المصرية حتى الآن

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35 % عند مستوى 17902.51 نقطة وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37 % ليغلق عند مستوى 3608.83 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4 % عند مستوى 5342 نقطة.